Ce pompier orléanais revient du Canada, où il participait aux renforts pour lutter contre les méga-feux

Nicolas Rosello est pompier professionnel au Service départemental d'incendie et de secours du Loiret (Sdis), il est basé au centre de secours d'Orléans-Nord à Semoy. Il faisait partie d'un contingent de 79 sapeurs-pompiers de différents Sdis en France, engagés auprès de 45 autres soldats du feu au sein de la sécurité civile, pour aller prêter main-forte à leurs collègues canadiens, confrontés à de gigantesques feux de forêt, d'une ampleur inédite. Nicolas Rosello était basé dans la province Nord de Québec, avec pour mission de protéger les populations.

ⓘ Publicité

Pouvez-vous nous raconter ces trois semaines au Canada, on sent de la fatigue dans votre voix ?

Effectivement, les trois semaines ont été vraiment intenses. Quand on est sur place, ne se rend pas compte. Mais entre les transits, les milliers de kilomètres qu'on a fait et le travail qu'on avait à faire toute la journée, eh bien on ne se rend pas compte sur le coup, mais une fois qu'on rentre au calme, je pense que le corps nous rappelle qu'il est un petit peu fatigué.

Vous êtes un pompier professionnel, vous avez l'habitude des feux de forêt, y compris dans le Loiret Là, on parle peut- être de tout à fait autre chose, quand on voit les centaines de milliers hectares concernés, la violence du phénomène ?

Ca n'a aucun rapport. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis professionnel. J'ai vu pas mal de choses en matière de feux de forêt. On a fait quelques renforts dans le Sud, mais ça n'a rien à voir au niveau des superficies. Là-bas, on parle de feux sur des parcelles de 150 ou 170 000 hectares. Des feux à traiter avec peu de personnes, et les moyens ne sont pas les mêmes qu'en France. Et effectivement ça n'a rien à voir, ni au niveau des techniques ni au niveau de l'ampleur des feux, c'est complètement différent.

Quelle était votre mission précisément ? Lutter contre le feu ou protéger plutôt les populations, les installations ?

Les deux à la fois, puisque notre mission première, c'était d'aller en région nordique, en province nord de Québec, dans la ville de Wemindji, pour protéger les habitants de la nation Cree, les autochtones. Il fallait absolument qu'on protège leur route, le seul moyen d'accès pour aller dans cette ville, et aussi tout leur réseau de fibre, en fait. Toutes les liaisons essentielles pour l'alimentation internet, l'électricité, etc. Donc l'objet premier, c'était de les protéger, protéger les habitations, éviter que le feu revienne chez eux puisqu'ils avaient été évacués peu de temps avant. En plus eux sont déjà de fait isolés par l'éloignement géographique, puisque la première ville est trois heures de route, en gros, en pick up, bien sûr, parce que qu'il n'y a essentiellement que de la piste. Et puis après, si on veut vraiment une grosse ville, on compte en dix heures, voire 20 heures de route.

Et comment ça s'est passé pour vous, cette lutte contre les feux ?

Notre rôle premier, c'était de les entraver. Alors on a peut-être un peu limité leur avancée, on a évité que les villes, cette ville en particulier, soient touchée directement. Mais malheureusement, les feux continuent. Et comme disent les Canadiens, "il n'y a que l'hiver qui va les arrêter" parce qu'aucun moyen terrestre actuellement n'arrêtera ces méga-feux.

On ne peut pas les maîtriser. On peut freiner l'arrivée sur les villages ou les détourner, mais malheureusement, on ne pourra jamais les arrêter parce qu'on est en présence de feux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a en France. Ça se déplace à une vitesse incroyable, ça passe sous la terre, c'est des feux de tourbe, ça part en cime. On a vu des choses, on pensait que ce n'était pas possible. Vous êtes à un endroit où vous n'avez pas de feu et une heure après, le feu est arrivé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Comme si quelqu'un était venu l'allumer, alors qu'il n'y a personne.

À lire aussi Face aux risques d'incendie, des pompiers du Loiret envoyés en renfort dans le Sud

Il vous est arrivé de vous sentir en danger ?

Alors oui, effectivement, on a défendu un point sensible, c'était un mini-village, des tipis et des petits baraquements que les autochtones utilisent hors du village pour aller chasser à certaines périodes. Et le feu arrivait. Donc on avait la mission de protéger ce mini-village. Le feu est arrivé sur nous avec des murs de flammes de 20 mètres. L'eau est disponible partout puisqu'il y a des lacs, il y a des réserves d'eau, partout au Canada. Ca, c'est évident. Mais là on n'a pas eu l'eau qui arrivait à temps et on a été confrontés au flux thermique et au feu directement. On était dans la fumée et on a cru vraiment qu'on allait y passer. C'était vraiment le moment le plus dur. Après, une fois qu'on a eu l'eau, on a su faire ce qu'il fallait. Là bas, il faut savoir que les Canadiens protègent avant tout les humains. Et ils ne veulent surtout pas qu'on soit exposés, parce qu'ils ne veulent pas de pertes humaines. Comme chez nous, bien sûr, mais pour eux, la sécurité est encore plus élevée.

Quel est l'état d'esprit de vos collègues canadiens ? Comment vont ils moralement ?

C'est vrai qu'ils sont tous quand même assez inquiets. Le feu ne va pas arriver dans la ville de Québec, les forêts sont assez éloignées, mais c'est pour tous les petits villages, ils sont inquiets et nous ont montré leur reconnaissance d'une façon inédite. Ils étaient vraiment très contents. C'était une des premières fois, ou peut être la première fois qu'ils voyaient des Français chez eux et on a vraiment été accueillis comme des rois. En fait on les a rassurés et ils se sont sentis rassurés parce qu'on était là. Ils nous ont remerciés d'ailleurs avec des banderoles, avec une petite fête organisée à leur façon, en disant "merci d'avoir quitté vos maisons pour protéger les nôtres". Ça nous a fait chaud au cœur.

C'était un choix personnel d'aller là bas ? Qu'est ce qui vous a motivé ? Cet esprit de solidarité ?

Quand on est sapeur-pompier on aime aider les gens, ça, c'est la mission première. Et les feux, c'est malheureusement ce qu'on aime en priorité. En France on en fait, mais on n'en fait pas beaucoup. Et quand on est confronté à des feux de cette ampleur, quand il y a une demande de renforts, on essaie de se positionner pour pouvoir partir. Alors il y a des contraintes parce que ce sont nos vacances et qu'il faut voir après avec la famille, si c'est possible. Effectivement, tous les gens qui sont partis dans les détachements étaient quasiment tous en vacances et ils ont pris ce temps sur leur vie privée, mais c'est quelque chose qui nous tenait à coeur, et ça passe avant tout.

Vous vous en revenez avec quoi comme sentiment et comme image marquante ?

J'ai tellement de choses dans la tête et tellement de bonnes choses, des choses positives. En fait, ma tête est encore là-hau. Je suis avec ma famille mais je n'arrive pas encore à me détacher. On a vécu trois semaines avec des gars qui étaient hyper motivés. On a fait un job qui était terrible, qui était magnifique, fatigant. Mais on en revient avec un sentiment, je ne sais pas comment l'exprimer... On est content et à la fois, on aurait voulu en faire plus. Si on nous avait dit de rester encore plus longtemps on l'aurait fait. Parce qu'une fois qu'on est là bas, une fois qu'on a vu qu'on pouvait aider, on a envie d'en faire encore, encore et encore.

Ca continue, là-bas ?

Oui c'est loin d'être terminé. Malheureusement, quand on est partis, ça brûlait autant que lorsqu'on est arrivés. Il y a eu une période où ça s'est calmé parce que là bas, ils fonctionnent beaucoup avec la météo et on a eu un temps très sec, beaucoup de vent et des températures assez élevées. En région nordique, on a eu jusqu'à 27,28 degrés, chose qui voit rarement. Il faut savoir que l'hiver, ils ont jusqu'à -50, -60 degrés, avec deux mètres de neige tout le temps. Donc là, ils vont attendre malheureusement que la neige tombe pour pouvoir arrêter tous ces méga-feux.