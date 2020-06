"Ce qu'on attend de Castaner, c'est qu'il soit un chef derrière ses gars" raconte un policier en Mayenne

Cet inspecteur, que nous croisons à l'occasion de ce rassemblement, en a gros sur le coeur. Touché, blessé par ce qu'il entend depuis des jours et des jours. Racisme, violences, ça suffit : "on ne fait que notre travail, on utilise la force juste pour faire notre travail, pour interpeller ou pour rétablir l'ordre".

Et, en plus, au plus haut sommet de l'Etat, les fonctionnaires de police reçoivent très peu de soutien ou alors à minima, un peu comme la corde soutient le pendu : "ce qu'on veut c'est que monsieur Castaner soit derrière ses gars, c'est ce qu'on attend d'un chef". Beaucoup de ses collègues se demandent si le ministre de l'Intérieur peut encore conserver son poste. la confiance semble rompue.

La police effectue ses missions dans des conditions de plus en plus difficiles poursuit-il : "manque de moyens humains et matériels, surcharge de travail administratif. Et il faut ajouter à ça que les individus sont de plus en plus violents physiquement et verbalement lors des interventions".

Ce policier estime, par ailleurs, que la technique dite d'étranglement, très critiquée, est légitime dans certains cas : "quand on poursuit un individu qui refuse un contrôle, quand on est au contact, on utilise des techniques que nous avons apprises et maîtrisées. On ne le fait pas gratuitement".

La police peut compter sur le soutien d'une très grande partie de la population, c'est son sentiment. Au gouvernement de changer sa doctrine. Mais si rien ne bouge, alors les syndicats maison pourraient appeler à la grève des interpellations.