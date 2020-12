Ce qu'il faut retenir de l'année 2020 dans le Nord et le Pas-de-Calais

La fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune

Le 16 septembre 2020, le japonais Bridgestone annonce la fermeture de son usine de Béthune. 863 salariés vont perdre leur emploi. Ils connaissaient les difficultés de l'usine de pneus, la baisse des commandes mais ne s'attendaient pas à une telle issue. Ils reprochent surtout au groupe son manque d'investissement. "Vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage" déclarait Stéphane Lesix, le secrétaire du CSE, après l'annonce. La région et le gouvernement ont bien tenté de négocier avec le fabricant de pneus, sans succès. Les salariés ont manifesté leur mécontentement devant l'usine. Désormais, ils veulent se battre pour obtenir les meilleurs conditions de départ possibles.

La rétrospective de la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune Copier

Les élections municipales: Martine Aubry réélue, le RN s'empare de Bruay-la-Buissière

Les élections municipales se déroulent sur fonds de crise du Covid: deux mois et demi séparent le 1er tour, le 15 mars, et le second tour, le 28 juin. Dans le Nord-Pas-de-Calais, deux villes retiennent particulièrement l'attention. Il y a Lille d'abord où Martine Aubry est réélue d'extrême justesse pour un quatrième mandat, avec 40% des voix, en devançant de seulement 227 voix le candidat d'Europe Ecologie Les Verts Stéphane Baly! Autre élection suivie de très près: celle de Bruay-La-Buissière, dans l'ancien bassin minier, remportée par le Rassemblement National. Avec l'élection de Ludovic Pajot, il s'agit de la deuxième ville du Pas-de-Calais désormais dirigée par le RN, avec Hénin-Beaumont.