Ce dimanche soir, c'est le choc de cette 27e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et celui de Lyon. Le coup d'envoi est à 21 heures. Match à suivre en direct sur France Bleu Provence.

Ce qu'il faut savoir avant l'Olympico entre Marseille et Lyon ce dimanche soir

Les Marseillais peuvent-ils être une embûche sur le chemin des Lyonnais, en lice pour remporter le championnat cette année ? Si Marseille est classé à la 7ème place de la Ligue 1 et Lyon à la 3ème, après des semaines difficiles, voire des mois, le ciel semble s'éclaircir au dessus de l'OM. Ce dimanche soir, ils vont essayer de le prouver au Stade-Vélodrome, où ils accueillent l'OL à partir de 21 heures, pour le choc de cette 27e journée de Ligue 1 de football.

Cela ne sera pas chose facile : Marseille n'a remporté que deux de ses 20 derniers matchs contre Lyon en Ligue 1 (9 nuls et 9 défaites).

Un contexte apaisé

Mais avec deux nuls et une victoire lors des trois derniers matchs de championnat, il y a du mieux, et l'OM peut aborder avec une plus grande sérénité ce match contre les Lyonnais. Sérénité sans doute renforcée par le départ, bien aidé par les supporteurs, de Jacques-Henri Eyraud de son poste de Président, vendredi dernier. Celui qui l'a remplacé, l'ex-Directeur sportif Pablo Longoria, assistera donc pour la première fois à un match avec sa nouvelle casquette. En ramenant la paix sociale à l'OM, l'actionnaire Franck McCourt enlève ainsi une pression sur ses joueurs.

Les Marseillais seront donc peut-être plus décomplexés, plus à même de lâcher les chevaux contre Lyon, emmené par Rudy Garcia. Et les joueurs de l'OM auront sans doute aussi à cœur de bien faire contre leur ancien entraîneur, avec qui l'histoire s'était mal terminée.

L'OM attend tout prochainement l'arrivée sur le banc de son nouvel entraîneur, le bouillonnant Argentin Jorge Sampaoli, qui a signé jusqu'en juin 2023. Mais ce dimanche soir, c'est encore Nasser Larguet qui officiera, pour la 7ème fois depuis le début de son intérim le 2 février. Or, ce dernier a réussi à insuffler un vent de zénitude dans le vestiaire.

Enfin, autre bonne nouvelle : Milik et Thauvin, blessés récemment, seront présents dans le groupe marseillais et pourraient même être titulaires dès le coup d'envoi.