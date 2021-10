Ce qu'il faut savoir sur le métavers, cet internet du futur auquel s'intéresse Facebook

L'annonce a fait grand bruit ce lundi 18 octobre. Facebook prévoit de recruter 10.000 personnes en Europe sur les cinq prochaines années pour développer le "métavers", présenté comme la nouvelle frontière de l'internet. Les spécialistes y voient la prochaine révolution de l'ère numérique, une nouvelle étape qui intrigue autant qu'elle suscite de l'incompréhension. France Bleu fait le point sur ce qui pourrait être le prochain grand saut technologique de l'ère numérique.

Métaquoi ?

Le "métavers" est un mot-valise, contraction de méta et univers, qu'on pourrait définir comme un univers augmenté. Ce nouvel espace numérique devrait permettre de démultiplier les interactions humaines, en les libérant des contraintes physiques, via internet. Parmi les exemples cités par les observateurs, il deviendrait possible de danser dans une boîte de nuit avec des personnes situées à des milliers de kilomètres grâce à la réalité augmentée.

Il deviendrait également envisageable d'acheter ou de vendre des biens ou des services numériques, dont beaucoup sont encore trop abstraits pour être envisagés. Mark Zuckerberg, patron et fondateur de Facebook, expliquait en juillet dernier que la "qualité essentielle du métavers sera la présence - le sentiment de vraiment être là avec les gens".

Ressentir physiquement le monde virtuel

Pour se faire d'une idée de ce à quoi peut ressembler le métavers, une comparaison avec le film "Ready Player One" de Steven Spielberg est possible. Dans ce long-métrage de 2018, le réalisateur situait son action dans l'OASIS, un monde virtuel dans lequel chacun peut se créer un double numérique. A l'aide d'un casque devant les yeux et d'une combinaison, le personnage est en mesure de ressentir physiquement ce qui se passe dans la virtualité. Concerts, conférence, jeux vidéos, le métavers promet de révolutionner l'expérience d'une multitude de choses de la vie.

Ce que propose Facebook, c'est une révolution complète du surf en ligne. Il ne sera plus question de cliquer avec une souris ou son doigt sur un lien, mais d'interagir en ligne comme on le ferait dans la vie bien réelle. C'est la tâche que devront réaliser les ingénieurs, chercheurs, développeurs, etc. qui seront embauchés par Facebook : bâtir un nouveau monde virtuel et concevoir les moyens de s'y mouvoir.

Cela pourrait signifier par exemple la fin des emoji pour signifier aux autres son humeur. Il suffira de sourire physiquement pour que votre double numérique fasse de même dans le métavers. Ces nouvelles fonctionnalités devraient révolutionner l'usage des réseaux sociaux. Facebook a déjà pris de l'avance avec des technologies comme l'Occulus, son casque de réalité augmentée qui est leader sur le marché.

"On pourra commercer, travailler, jouer dans cet environnement virtuel", a expliqué Laurent Solly, patron de Facebook France, invité de franceinfo lundi. "On a présenté il y a maintenant un mois un outil qui s'appelle Workrooms, où vous pouvez, en chaussant des lunettes de réalité virtuelle, avoir cette discussion qu'on a ce matin. Moi, je suis en France, vous pourriez être en Australie ou aux États-Unis. On serait ensemble dans la même pièce. Ce sont évidemment des technologies, un développement économique considérable qu'on est en train de mettre en œuvre", a-t-il expliqué.

Dans une mauvaise passe, Facebook tente de redorer son blason

Cette nouvelle annonce de Facebook sonne comme une tentative de faire diversion alors que l'entreprise traverse une mauvaise passe. Elle est régulièrement accusée d'ignorer les impacts sociaux négatifs de ses activités. La dernière salve est venue début octobre au Congrès américain de la part de Frances Haugen, une lanceuse d'alerte et ancienne salariée de Facebook. Elle accuse le groupe (qui comprend Instagram) de pousser les adolescents à utiliser toujours plus ses plateformes, au risque de provoquer une addiction.

L'annonce du métavers pourrait permettre à Facebook de montrer patte blanche et récupérer un certain pouvoir de négociation, dans la mesure où il cherche à influencer deux textes législatifs gigantesques sur les technologies en cours de négociation par l'Union européenne : le Digital Markets Act et le Digitale Services Act.

Facebook l'assure : l'entreprise "ne possédera pas le métavers". C'est par la voix de Nick Clegg et Javier Olivan, deux des plus hauts responsables du groupe, que l'entreprise californienne a décidé de communiquer. Interviewés dans un blog spécialisé, les deux huiles de Facebook ont indiqué qu'ils ne cherchaient pas à construire un nouvel univers fermé, à l'image de son réseau social. "Comme Internet, la caractéristique principale du métavers sera son ouverture et son interopérabilité. Pour lui donner vie, la collaboration et la coopération seront nécessaires entre les entreprises, les développeurs, les créateurs et les décideurs politiques", estiment-ils.

Le géant américain n'est pas le seul à parier sur ce monde virtuel. Epic Games, l'entreprise derrière le jeu vidéo Fortnite, a indiqué qu'une partie du milliard de dollars levé cette année auprès d'investisseurs institutionnels, dont Sony, serait consacrée au métavers. Sur Decentraland, une plateforme en ligne considérée comme l'un des précurseurs du métavers, il est désormais possible de décrocher un job de croupier dans un casino virtuel.

Une révolution technologique et des questions éthiques

Laurent Solly, patron de Facebook France, a expliqué que son groupe prenait au sérieux les conséquences sociales d'une telle révolution : "Il y aura bien sûr des questions qui se posent. D'ailleurs, pour y répondre avec toute la communauté scientifique, tout l'écosystème de recherche, on a annoncé un fonds d'investissement pour la recherche, Il y a maintenant deux semaines, de 50 millions pour travailler à toutes questions exceptionnelles, formidables que cela va avoir comme impact. Et puis, les questions que ça va évidemment poser pour la vie sociale", a-t-il affirmé.

C'est ce qu'indique l'économiste et enseignant-chercheur à l'Inseec Julien Pillot. Il faudra "fixer des règles de façon à ce que ces métavers ne soient pas une espèce de Far West", a-t-il déclaré sur franceinfo. "On a tout un tas d'entreprises du numérique qui travaillent plus ou moins secrètement sur cette création de métavers", dit-il. Il faudra "des années d'évolution" et "des dizaines de milliards d'investissements" avant que le métavers soit opérationnel. Pour le chercheur, la première question à laquelle il faut répondre : qui va réguler le métavers ?

"On a déjà du mal aujourd'hui à réguler l'internet", répond Julien Pillot. "À partir du moment où on va créer un univers persistant, parallèle, dans lequel il y aura des interactions, il y aura peut-être même du commerce, il y aura évidemment une vie, on peut imaginer que le régulateur puisse éventuellement poser certains jalons, certaines règles pour que les données privées, par exemple, soient mieux protégées pour peut-être réguler l'économie, peut-être pour la taxer, en tout cas pour fixer des règles de façon à ce que ces métavers ne soient pas une espèce de Far West dans lequel tout serait possible".