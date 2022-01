Ce qu'il faut savoir sur le recensement 2022 dans l'Hérault

Dans la région Occitanie, le recensement 2022, qui commence ce jeudi, concerne plus de 950 communes. 79 dans l'Hérault, dont 12 de plus de 10.000 habitants. C'est l'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui chargé de compter combien nous sommes pour le compte de l'Etat.

"Chaque année la réponse par internet est en hausse et donc en 2022 on s'attend à des taux de réponse encore plus importants. La crise sanitaire a poussé un certain nombre de ménages à utiliser de plus en plus le numérique, notamment en période de confinement, donc on pense que des personnes qui pouvaient répondre sur papier vont répondre par internet"- Caroline Jamet, directrice régionale de l'Insee

Dans toutes les communes héraultaises concernées (cf carte ci-dessous), les 500 agents recenseurs, munis d'une carte officielle avec photo, vont distribuer un document avec un code d'accès pour pouvoir répondre au questionnaire numérique. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire sur internet, il vous sera fourni une version papier du questionnaire qu'un agent viendra récupérer quelques jours plus tard.

Quelles questions ?

Quel que soit le support, ce sont des questions simples. Elles portent sur le logement (nombre de pièces, surface...) et sur les personnes qui y vivent (combien, lien de parenté, niveau d'étude...). Une particularité cette année : dans les communes de plus de 10.000 habitants, les personnes qui vivent dans des caravanes, des mobile-homes ou bien sur des bateaux à quai seront recensées. Tout comme les sans-abri.

Et cette année, l'Insee s'associe également à la Nuit de la Solidarité pour recenser le sans-abri dans la métropole de Montpellier.

Pourquoi faire ?

Si on prend l'échelle d'une commune, connaitre le nombre d'habitants, leur âge, les quartiers où ils vivent , est essentiel en terme d'équipements collectifs. Faut-il ouvrir une crèche ou un Ehpad ? Faut-il une nouvelle ligne de bus ? Construire un gymnase ? Mais il y aussi des réglementations qui se basent sur le recensement, comme le le nombre de pharmacies qui est fonction du nombre d'habitants.

Le recensement détermine également la somme que verse l'Etat à cette commune, c'est la DGF, la Dotation globale de fonctionnement, qui elle-même détermine en partie le budget. Enfin, le recensement a des conséquences sur le nombre d'élus municipaux et sur le mode de scrutin aux élections municipales.

Quelques chiffres

Au 1er janvier 2022, l'Insee estime qu'il y a 1.217.787 habitants dans l'Hérault (6.053.548 en Occitanie) mais cela reste à confirmer. De 2013 à 2019, dans le top 5 des communes de plus de 1.000 habitants dont la population a le plus augmenté, c'est Juvignac qui arrive en tête : +5,9% (11.344 hab). À l'inverse, c'est Saint-Pons-de-Thomières qui a le plus perdu : -1,7% (1.794 hab)

La carte des communes recensées cette année dans l'Hérault - Insee Occitanie