Ce qu'il faut savoir sur Sorare, la start-up française qui cartonne grâce à ses "cartes Panini" virtuelles

En réussissant une levée de fonds record de près de 600 millions d'euros, Sorare est devenue la start-up la plus "bankable" de France. Son secret ? Avoir réussi à remettre au goût du jour les cartes de football à collectionner façon Panini. On vous explique comment ça marche.

Du jamais-vu dans la French tech : Sorare, une start-up française créée il y a seulement trois ans, a réussi mardi une levée de fonds record de 680 millions de dollars (580 millions d'euros). Valorisée à 4,3 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros), cette très jeune entreprise parisienne revendique la première place des "licornes" françaises, ces sociétés non cotées en bourses pesant plus d'un milliard d'euros. La start-up a réussi une ascension fulgurante en misant sur les NFT (non-fungible token, soit jetons non fongibles en français), ces certificats permettant d'authentifier des objets virtuels de manière sécurisée, afin d'acquérir une œuvre d'art numérique, un personnage de jeu vidéo ou le premier tweet de l'histoire, par exemple.

Un mélange de cartes Panini et de Football Manager

La singularité de Sorare est d'avoir fait du neuf avec du vieux. La start-up s'appuie sur le modèle des fameuses cartes Panini, à l'effigie des joueurs de football, et propose aux utilisateurs de les collectionner et de spéculer sur les plus rares et demandées. En s'inscrivant sur Sorare, les utilisateurs reçoivent des cartes virtuelles de joueurs. Elles peuvent ensuite être utilisées pour bâtir une ou plusieurs équipes de football virtuel à cinq joueurs, évoluant dans différents championnats virtuels eux aussi.

Mais les résultats de l'utilisateur dépendront des performances des vrais joueurs lors des vraies rencontres de football. Si un joueur de l'une des cartes possédées inscrit un but dans la vraie vie, alors la carte prendra de la valeur. Chaque joueur est noté sur une échelle de 0 à 100, calculée par un algorithme s'appuyant sur les données de Opta, entreprise spécialisée dans les statistiques du football. A l'utilisateur donc de choisir judicieusement ses joueurs virtuels, en tenant compte de leur forme du moment ou d'une éventuelle blessure.

Des cartes à 280.000 dollars

Evidemment, plus une carte de joueur est rare, plus elle rapportera de points et plus cette carte vaudra chère. Car c'est ainsi que Sorare génère de l'argent, en vendant aux enchères les cartes toutes les minutes. Certaines d'entre elles peuvent se vendre jusqu'à jusqu'à 280.000 dollars. Cette somme record a été atteinte par une carte représentant Cristiano Ronaldo.

En plus de la catégorie des cartes communes, il y a celles qui sont donc des NFT, authentifiées par la technologie de la blockchain, la même utilisée dans les cryptomonnaies comme le Bitcoin, qui permet de sécuriser la transmission d'informations de manière transparente. Elles sont classées selon différentes échelles de rareté, dont la plus prisée est la catégorie "unique", ce qui signifie qu'il n'en existera qu'une seule par joueur de foot et par saison. Son heureux propriétaire pourra donc espérer la revendre plusieurs milliers d'euros sur le marché.

Ensuite viennent les cartes "super rares", éditées numériquement à 10 exemplaire par joueur et par saison, les "rares" (100 exemplaires) et les "limited" (1.000 exemplaires). A titre d'exemple, une carte "limited" de Lionel Messi au PSG s'est vendue pour 11.000 euros lundi dernier. Les utilisateurs de Sorare peuvent aussi acheter ou vendre leurs cartes entre eux via une place de marché.

Un demi-million d'utilisateurs

Après avoir réussi une levée de fonds record pour une start-up française, Nicolas Julia, fondateur de Sorare, a pour ambition de "créer le premier groupe au monde de divertissement dans l'univers du sport". La start-up n'a encore jamais fait de publicité mais a su s'appuyer sur la renommée de certains de ses investisseurs, notamment les joueurs Gerard Piqué ou Antoine Griezmann. Pour l'instant, Sorare revendique 250.000 joueurs actifs, dont entre 30.000 et 40.000 qui possèdent une carte sous forme de NFT. Les nouveaux joueurs pouvant découvrir le jeu avec des cartes gratuites illimitées.

Les échanges monétaires se font en Ether, une cryptomonnaie, bien que le site les montants sont indiqués en euros. Grâce à cet investissement, Sorare veut se développer à l'international (la société ouvre actuellement un bureau aux Etats-Unis) et s'étendre vers de nouveaux sports. De 30 employés aujourd'hui, elle anticipe de passer à 200 dès l'année prochaine. Elle doit également nouer de nouveaux partenariats avec les clubs et les ligues (comme elle l'a annoncé récemment avec La Liga en Espagne), qui récupéreront les royalties sur l'utilisation de leur marque et exigent un revenu minimum garanti.