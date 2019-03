"Ce qu'on veut, c'est un SMIC à 1450 euros net" clame Pierre Lemmet, secrétaire de Force Ouvrière dans le Cher

Cher, France

"Force Ouvrière s'est auto-exclu du grand débat" reconnaît son secrétaire général dans le Cher Pierre Lemmet, qui prône lui une autre façon de porter les revendications du syndicat, "dans la rue". "On recherche la généralisation de la prime transports, un SMIC à 1450 euros net, l'indexation des retraites sur les salaires et on s'oppose à la retraite par points. On aimerait aussi un chèque énergie un peu plus élevé et pour plus de monde. Au tout départ quand j'ai écouté notre président nous dire qu'il y avait une augmentation du SMIC de 100 euros, j'ai revu ma copie et je me suis dit qu'il n'était pas si mal que ça. Puis en regardant de plus près on a vu que c'était de la fumisterie."

Au départ avec les gilets jaunes on était sur les mêmes revendications, après cela a un peu glissé sur un mouvement beaucoup plus politisé

Cette manifestation prévue aujourd'hui dans plus de 200 villes de France, c'est aussi une façon d'occuper le terrain en cette période importante selon lui. "Dans un tel climat social, on ne pouvait pas rester silencieux donc à un moment il faut qu'on bouge un petit peu."