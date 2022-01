Ce que contient le projet de loi pour améliorer le sort des enfants placés définitivement adopté au Parlement

Graver la fin des sorties sèches de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) à 18 ans, interdire l'accueil des mineurs à l'hôtel, mieux rémunérer les familles d'accueil : le Parlement a définitivement adopté mardi un projet de loi sur la protection des enfants, visant à améliorer le sort de ceux qui sont placés. Le secrétaire d'État à l'Enfance et aux Familles Adrien Taquet s'est dit "convaincu" qu'il "permettra aux enfants protégés par l'ASE de préparer leur avenir, d'envisager plus sereinement leur autonomie et de lutter contre ces inégalités de destin". Le texte a été adopté par 109 voix contre 2 et 6 abstentions,

De la formation lacunaire des personnels jusqu'aux violences, des défaillances sont régulièrement pointées dans le suivi de ces quelque 300.000 mineurs. Plus de la moitié sont des "enfants placés", en institution ou en familles d'accueil, les autres bénéficiant d'actions éducatives.

Accompagnement après les 18 ans de l'enfant

Pour accompagner les jeunes de 18 à 21 ans passés par l'ASE, la garantie jeunes (qui permet d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation) leur sera "systématiquement proposée", puis le contrat d'engagement jeune en mars. L'objectif est de faciliter l'insertion de ceux qui sont sans emploi, ni formation.

Ils bénéficieront également d'un "droit au retour" à l'ASE en cas de besoin. Des "avancées" saluées par le collectif d'associations de protection de l'enfance Cause Majeur! qui s'inquiétait que le projet originel ne prévoit aucune mesure visant à continuer à soutenir les jeunes de l'ASE après leur 18e anniversaire.

Les jeunes sortants de l'ASE seront aussi prioritaires pour un logement social : actuellement, un quart des personnes sans domicile nées en France sont d'anciens enfants placés. Mais selon Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, l'État, "dans l'incantation", oblige les départements à "trouver eux-mêmes les moyens financiers". Début janvier, Emmanuel Macron avait plaidé pour une future "clarification institutionnelle" : "cette responsabilité (de l'ASE) doit incomber à l'État", avait-il dit.

Interdiction de l'hébergement en hôtel pour les mineurs isolés

Autre volet phare du texte : dans deux ans, il sera interdit d'héberger des mineurs protégés dans des hôtels. "Entre 7.500 et 10.000 mineurs protégés y sont hébergés aujourd'hui", des mineurs isolés étrangers pour la plupart, souligne le rapporteur du texte au Sénat Bernard Bonne (LR). D'ici l'interdiction, les mineurs ne pourront pas être accueillis à l'hôtel pendant plus de deux mois. En janvier 2021, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait pointé les "dangers bien identifiés" encourus par les mineurs de l'ASE hébergés en hôtel : les éducateurs n'y sont pas assez présents et les jeunes y sont proches des lieux de trafics.

Le recours au fichier national AEM ("appui à l'évaluation de la minorité") sera désormais obligatoire, afin de mieux repérer les jeunes ayant déposé des demandes de protection dans plusieurs départements. Une mesure critiquée par la gauche. Pour la sénatrice socialiste Michelle Meunier, qu'une loi sur la protection de l'enfant intègre des dispositions de "gestion des flux migratoires n'est pas tolérable".

Les antécédents judiciaires des encadrants contrôlés

Le projet de loi introduit par ailleurs des "contrôles stricts" des antécédents judiciaires des adultes (professionnels ou bénévoles) au contact des enfants, notamment en matière d'infractions sexuelles.

Renforcement de la formation et de la prévention

Les établissements devront avoir une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance.

Une meilleure rémunération pour les familles d'accueil

Les assistants familiaux, qui accueillent chez eux des enfants placés, bénéficieront d'une rémunération au moins égale au Smic dès le premier enfant accueilli.

Les services sociaux devront chercher à confier l'enfant à son entourage

La possibilité de confier l'enfant à un membre de sa famille ou à un "tiers digne de confiance" sera systématiquement recherchée, avant son placement à l'Aide sociale à l'enfance. Les fratries seront par principe prises en charge dans un même lieu d'accueil.

Il sera proposé en outre à chaque enfant un parrainage par des bénévoles, et le suivi par un "mentor" au moment de l'entrée au collège.

Le juge des enfants pourra se substituer à l'autorité parentale pour certaines autorisations

Sur demande du juge, l'enfant pourra être assisté par un avocat "lorsque son intérêt l'exige". Le juge des enfants pourra en outre autoriser la personne à qui est confié l'enfant à exercer des actes de l'autorité parentale (comme participer à un voyage scolaire), sans autorisation au cas par cas.