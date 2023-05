Ce que l'on sait du projet de loi pour réguler l'espace numérique, qui doit être dévoilé ce mercredi

Bannir les cyberharceleurs des réseaux sociaux, mettre en place un filtre anti-arnaques et empêcher les mineurs d'accéder à la pornographie sur internet : le gouvernement détaille mercredi devant le Conseil des ministres un projet de loi pour réguler l'espace numérique. Ce projet de loi devrait être présenté avant l'été au Sénat puis à l'Assemblée nationale.

ⓘ Publicité

Il comprendra la mise en place du "filtre anti-arnaque" promis par Emmanuel Macron pendant sa campagne, qui doit signaler aux internautes les sites frauduleux. Ce filtre "préviendra l'internaute lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme un site à arnaques", avait expliqué sur franceinfo Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique. "Nous assistons à une très forte progression de l'insécurité numérique. C'est tout simplement insupportable. Il faut faire cesser cette angoisse qui saisit nos concitoyens dans l'espace numérique", d'où "ce filtre anti-arnaques" pour "garantir à tous les français la cyber sécurité", a-t-il souligné. Ce filtre sera testé "en septembre", lors "de la Coupe du monde de rugby" et "enrichie" et "généralisée" pour les JO-2024.

Mieux protéger les mineurs

Des mesures contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et le retrait des contenus haineux seront aussi annoncées, et le texte prévoit un "renforcement" du dispositif de blocage des sites pornographiques qui laisseraient des mineurs accéder leur contenu, une règle que l'Arcom peine aujourd'hui à faire appliquer. Le gouvernement va ainsi confier au gendarme de l'audiovisuel et du numérique le pouvoir d'ordonner, sans le concours d'un juge, le blocage par les opérateurs et le déréférencement des sites pornographiques qui n'empêchent pas les mineurs d'accéder à leur contenu.

"Deux millions d'enfants sont exposés chaque mois aux contenus pornographiques" sur Internet, selon Jean-Noël Barrot. "C'est un scandale qui me révolte et qui m'écœure", a déclaré le ministre. Alors que le gouvernement a généralisé à partir de l'année prochaine le contrôle parental par défaut sur tous les appareils vendus en France "du smartphone à la console, des jeux vidéo en passant par la tablette", le ministre souhaite faire "enfin respecter la loi".

À lire aussi Pornographie en ligne : le gouvernement veut renforcer les pouvoirs de l'Arcom pour protéger les mineurs

Le texte devrait aussi transcrire en droit français les nouveaux règlements européens sur les services et marchés numériques (DSA-DMA), incluant de nombreuses obligations pour les plus grandes plateformes (Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Google, Amazon...).