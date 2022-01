Ce que l'on sait après l'explosion d'un véhicule du Dakar qui a grièvement blessé Philippe Boutron

Après avoir été grièvement blessé dans l'explosion d'un véhicule jeudi dernier, deux jours avant le départ du rallye Dakar, en Arabie Saoudite, Philippe Boutron a été rapatrié en urgence en France, à bord d'un avion médicalisé, et se trouve actuellement à l'hôpital d'instruction des armées Percy, à Clamart, en région parisienne, affirme ce lundi à la mi-journée, Marie-France Estenave, attachée de presse de l'écurie Sodicars, basée en Gironde.

Très choquée, cette dernière explique que le pilote français, également président de l'US Orléans Loiret Football (club de National), a été plongé dans le coma artificiel, "pour lui éviter une trop grande souffrance".

"Il est grièvement blessé aux jambes, et a subi plusieurs opérations à l'hôpital militaire de Djeddah, en Arabie Saoudite", explique Mme Estenave : "il conduisait le véhicule dans lequel se trouvait six personnes et qui a explosé quelques secondes après le départ de l'hôtel jeudi dernier".

Richard Gonzalez, patron de Sodicars - MFE

Joint ce lundi après-midi par France Bleu Orléans, Richard Gonzalez, le patron de l'écurie Sodicars Racing, qui se trouve actuellement sur le Dakar, revient sur cette explosion, présentée comme un accident par les autorités saoudiennes (le ministère de l'Intérieur saoudien démentant tout "soupçon d'ordre criminel"). Il n'était pas présent dans le véhicule mais s'est rapidement rendu sur place juste après l'explosion et est formel : "au début, ils ont crû que quelque chose avait tapé dans leur voiture, mais il y avait un impact important sous le chassis de la voiture. C'est bien une charge qu'il y avait sous le longeron de la voiture qui a pété. J'étais sur place, j'ai les photos, j'ai tout vu, c'est bien un acte volontaire, il n'y a aucun doute là-dessus."

"Nous quand on a vu la voiture, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique, mais notre priorité c'était de sécuriser et d'hospitaliser Philippe [Boutron], il est atteint aux jambes avec des blessures importantes et graves, et c'est un pilote, un client mais c'est surtout un ami depuis dix ans, c'est terrible" (Philippe Boutron en était à sa neuvième participation au rallye). Au sujet des blessures aux jambes, Richard Gonzalez explique que "les chairs sont abîmées, ce n'est ni coupé ni brûlé, mais il y avait beaucoup d'éclats dans les jambes. De le savoir en France auprès de sa famille, c'est une bonne chose".

Philippe Boutron - MFE

Présente en France, Marie-France Estenave a, elle longuement échangé ce week-end avec Mayeul Barbet, co-pilote de Philippe Boutron dans le véhicule numéro 260 qui devait prendre le départ du Dakar samedi dernier. C'est ce dernier qui a sorti le président de l'USO de la voiture juste après l'explosion. "Il m'a dit : la voiture a commencé à s’embraser et Philippe m’a demandé de venir l’aider à se sortir du siège. Il ne sentait plus ses jambes ! J’ai vu l’ampleur des dégâts en l’aidant et ayant des notions de secouriste, j’ai de suite fait des garrots car, il perdait beaucoup de sang, tout en restant conscient".

C'est un attentat !"

L'attachée de presse de Sodicars a expliqué dès dimanche à nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine : "il faut dire la vérité. C'était un attentat, et pas un accident comme essaient de le soutenir les autorités saoudiennes. Il y avait une bombe dans le longeron du véhicule, sous le pédalier".

L'organisateur du rallye Dakar, ASO (Amaury Sport Organisation), expliquait ce samedi que les investigations étaient toujours en cours, précisant qu'aucune piste n'était écartée, « y compris celle d'un acte malveillant ». Sollicité ce lundi, à ce sujet, par Radio France, ASO ne souhaite pas s'exprimer davantage.

Mayeul Barbet et Joël Pally sont rentrés en France ce lundi

Le co-pilote de Philippe Boutron, Mayeul Barbet, est lui rentré en France ce lundi après-midi, dans un vol régulier depuis l'Arabie Saoudite, tout comme Joël Pally, ami proche du président de l'US Orléans, et fidèle assistant de Philippe Boutron sur le Dakar, qui était présent jeudi dans le véhicule au moment de l'explosion. Les deux autres voitures de l'écurie Sodicars Racing, elles, restent engagées sur ce Dakar 2022.