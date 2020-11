Ce que les Berrichons attendent de l'allocution d'Emmanuel Macron

Un peu plus de trois semaines après la mise en place du reconfinement, alors que le pic de la seconde vague de l'épidémie de Covid-19 a été atteint, Emmanuel Macron doit prononcer une nouvelle allocution, mardi soir à 20h. Le chef de l'Etat ne devrait pas parler de déconfinement, mais dévoiler les grandes lignes d'un confinement allégé.

Dans le centre-ville de Châteauroux, lorsque l'on demande aux passants quelle mesure leur paraît prioritaire à ce stade, c'est la réouverture des petits commerces qui vient en premier. "J'aime ma ville, j'aime les commerçants, ça m'embêterait vraiment que certains mettent la clé sous la porte", dit ainsi un jeune homme pressé. Profitant d'une pause déjeuner au soleil, une autre Castelroussine abonde dans son sens : "J'aime faire mes cadeaux de Noël directement en magasin. Sur internet, ça manque de charme. Il faut qu'ils rouvrent".

L'envie d'être libéré

Un peu plus loin, on croise un catholique fervent qui souhaite que le retour des messes. "Il y a le besoin matériel d'un côté, le besoin spirituel de l'autre. Dans les deux cas, les mesures barrière peuvent être appliquées, donc il n'y a pas de souci pour les autoriser à nouveau". Une dame enfin attend d'être "libérée", comprendre ne plus avoir à remplir une attestation pour sortir de chez soi : "il n'y a plus de vie associative, on peut faire du sport, mais c'est limité, on est isolés. Tout ça c'est pénible, c'est un manque de liberté auquel on n'est pas habitué en France".

Quelle est la mesure la plus urgente à vos yeux ? Question posée dans les rues de Châteauroux Copier

L'allocution d'Emmanuel Macron sera à suivre en direct sur France Bleu.