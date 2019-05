Ce que va rapporter la Ligue des Champions de football au Losc

Lille disputera une nouvelle fois la Ligue des Champions de football la saison prochaine. Une compétition de prestige et lucrative. Elle pourrait rapporter jusqu'à un tiers du budget a actuel du club.

C'est une incertitude de moins. En ayant validé officiellement, ce samedi, sa deuxième place de Ligue 1, le Losc se qualifie directement pour la Coupe aux grands oreilles que le club disputera aux côtés de 31 autres équipes. Chacune recevra un premier montant fixe de 15 millions d'euros de la part de l'UEFA. Il y aura aussi des versements complémentaires explique Christophe Lepetit, économiste du sport au CDES de Limoges (Centre d'Economie et de Droit du Sport) : "à cette somme vont s'ajouter des primes de performance sportive qui vont dépendre des résultats du Losc en phase de groupes".

Primes de performance sportive

Chaque victoire rapportera 2,7 millions d'euros, un match nul et ce sont 900 000€ qui tomberont dans les poches du club nordiste. Il y a aussi les droits que versera RMC Sport, le diffuseur officiel de la compétition en France en fonction des audiences. Dans ce cas, Lille devrait être le moins bien servi parmi les clubs qualifiés (PSG et Lyon si le club se hisse jusqu'en phase de groupes). Enfin, l'UEFA versera une dernière somme d'argent en fonction des performances en Coupe d'Europe ces 10 dernières années : le Losc ne devrait pas toucher grand chose sur ce dernier critère puisqu'il occupe la 81ème de ce classement. Quoi qu'il en soit, la qualification en Ligue des Champions représente une manne financière importante pour un club qui était encore interdit de recrutement lors du mercato hivernal 2017/2018 :

L'enjeu est capital pour le club même s'il ne touchera pas les montants du PSG qui devrait toucher 75 millions d'Euros cette année grâce à la Ligue des Champions.

Une qualification qui rejaillit sur le centre de formation

Le prestige de la Ligue des Champions rejaillit sur l'ensemble du club, y compris le centre de formation redevenu un maillon essentiel de la politique de recrutement du Losc depuis l'arrivée de Gérard Lopez, le président. Le budget est ainsi passé de 5,5 millions d'euros à 7 millions par an. La Ligue des Champions devrait attirer plus facilement de futurs talents espère le président de l'association Losc Patrick Robert :

Il est plus facile de faire venir un joueur quand on s'appelle Lille que Guingamp. On a les structures aussi qui permettent de dire aux parents que leur fils va s'épanouir.

Les jeunes du Losc qui réalisent une belle saison avec une qualification en demi-finale chez les moins de 17 ans. A Lille, on espère former les futurs Eden Hazard, Martin Terrier ou Benjamin Pavard, passés par le centre de formation de Luchin. Joueur emblématique des Dogues, l'ancien capitaine Rio Mavuba est impatient de voir ce que va donner l'équipe dont il a porté le maillot pendant 10 saisons : "On aime toujours garder les effectifs pour voir ce qu'il donnerait en Ligue des Champions" :

Il y a malheureusement une réalité économique qui fait que le club doit se séparer d'un ou deux très forts éléments et après ce n'est plus la même donne".

Nicolas Pépé et Thiago Mendes quitteront à l'intersaison Lille probablement pour de grands clubs européens. C'est aussi la réalité du Losc : avec les ventes de joueurs, Gérard Lopez espère toucher 120 millions d'euros et recruter pour 40 millions d'euros. Jouer la Ligue des Champions permettra aussi au président de Lille de mieux exposer ses joueurs et d'en espérer une meilleure valorisation dans le cadre de sa politique de trading : chercher la rentabilité du club à travers les achats/ventes de joueurs.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions aura lieu le 29 août à Monaco.