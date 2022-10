Chèque énergie fioul, retraites, remise carburants : ce qui change ce 1er novembre

Comme à chaque début de mois, quelques nouveautés font leur entrée dans notre quotidien. Chèque fioul, hausse des retraites des cadres et des salariés du privé, début de la trêve hivernale : France Bleu fait le point sur les principaux changements ce 1er novembre 2022.

La remise de 30 centimes à la pompe prolongée

En raison des difficultés que rencontrent actuellement les usagers de la route pour s'approvisionner en carburant, l a Première ministre a annoncé le 16 octobre que la remise de 30 centimes sur les carburants qui devait se terminer le 1er novembre 2022 serait prolongée jusqu'à la mi-novembre. Cette réduction s'applique à tous les carburants.

Un chèque fioul distribué dès le 8 novembre

Afin de soutenir les ménages utilisant un chauffage au fioul, un chèque énergie fioul de 100 à 200 euros sera versé à partir du 8 novembre. Il vient compléter l'arsenal des mesures gouvernementales d'aide à la consommation d'énergie pour l'hiver 2023. Alors que 3 millions de personnes utilisent ce type de chauffage en France, le dispositif concerne les ménages les plus modestes, soit 1,6 million de foyers.

Le montant du chèque dépend du revenu des ménages (ce sont les revenus 2020 qui sont pris en compte) et du nombre de personnes dans le foyer. Pour connaître votre éligibilité au chèque énergie fioul, rendez-vous sur le site : chequeenergie.gouv.fr.

Revalorisation de l'allocation de soutien familial

L'allocation de soutien familial (ASF) versée au parent qui élève seul un ou plusieurs enfants sans pension alimentaire sera revalorisée de 50 % dès le mois de novembre 2022. Elle passera de 122,93 euros à 184,39 euros par mois et par enfant. Cette prestation familiale est versée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA).

Hausse des retraites des cadres et des salariés du privé Agirc-Arrco

Le montant des retraites complémentaires Agirc et Arrco est revalorisé de 5,12 % à compter du 1er novembre 2022. La nouvelle valeur de service du point Agirc-Arrco passe au 1er novembre 2022 à 1,3498 euro. Jusqu'à cette date, son montant est de 1,2841 euro. 13 millions de retraités vont bénéficier de cette hausse de leur pension complémentaire Agirc-Arrco dès l'échéance de novembre 2022, versée le mercredi 2 novembre 2022.

Début de la trêve hivernale

La trêve hivernale est la période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues. Elle est fixée du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, la trêve hivernale ne s'applique pas dans certaines situations comme les squatteurs qui occupent un domicile, les squatteurs qui occupent un garage ou un terrain, ou l'époux dont l'expulsion du domicile conjugal a été ordonnée par le juge aux affaires familiales.

L'indice de réparabilité étendu à de nouveaux produits

Depuis le 1er janvier 2021, le caractère réparable d'un produit fait l'objet d'un indice, notamment pour certains lave-linge, les téléviseurs et les ordinateurs portables. Plus la note est élevée, plus l'appareil est réparable. Cette mesure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est complétée par plusieurs arrêtés parus au Journal officiel le 4 mai 2022 qui étendent cet indice à six nouvelles catégories de produits, à partir du 4 novembre 2022 : les lave-linge à chargement par le dessus, les lave-vaisselle, les nettoyeurs à haute pression et les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

Opération Mois sans tabac

Alors que la loi Evin visant à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme fête ses 30 ans, le Mois sans tabac débute ce 1er novembre. Opération de santé publique menée chaque novembre en France pour encourager les fumeurs à s'arrêter, alors que le tabac reste la première cause de mortalité évitable et tue 75.000 personnes en France chaque année.

Parallèlement à une campagne de publicité, Santé publique France propose principalement une ligne téléphonique gratuite d'aide, au 39 89, et une application de soutien, Tabac info service.

Extinction d'enseignes lumineuses à Paris

Les enseignes lumineuses des acteurs économiques (commerces, bureaux) et associatifs parisiens devront être éteintes dès lors que "ces organisations cessent leur activité journalière et que ces locaux ne sont plus occupés". La mesure doit entrer en vigueur entre le 1er novembre et le 1er décembre.