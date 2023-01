Ce qui change au 1er janvier : le parc éolien de Saint-Nazaire s'ouvre à la navigation

A partir de ce dimanche 1er janvier, arrêté préfectoral à l'appui, de nouvelles règles s'appliquent en ce qui concerne la navigation autour du premier parc éolien offshore de France dans le banc de Guérande. Un arrêté pour garantir la sécurité des plaisanciers comme des professionnels. D'ailleurs, les pêcheurs ont déjà pu faire leur grand retour fin novembre dans cette zone de 80 éoliennes et de près de 80 km2. Place à tous les autres. Ou presque.

Interdiction de s'approcher trop près et limite de vitesse

Les kitesurf, les canoës, kayaks et autres jet-ski sont totalement interdits. Pas question non plus de voir passer entre les éoliennes, des bateaux à moteur comme à voile de plus de 25 mètres. "Il y a de la place pour naviguer entre chaque pied d'éolienne" assure la préfecture maritime, mais attention à la houle, au ressac et aux navires de l'exploitant présents sur le site*.* D'où ces limites de vitesse imposées : 12 noeuds maximum (22 km/heures). Interdiction encore de s'approcher trop près : 50 mètres maximum pour les mâts des éoliennes, 200 mètres pour la sous-station électrique. Enfin sauf urgence, impossible de mouiller l'ancre au sein du parc éolien.

Les éoliennes brouillent les radars

Autre consigne : pour naviguer entre les éoliennes, il faut être équipé d'un système AIS, un outil qui permet aux navires d'émettre et d'être visibles. Une aide à la navigation et un système d'identification du navire « de classe A ou B, car les éoliennes brouillent les radars. C'est donc un impératif de sécurité pour détecter un éventuel navire en difficulté" explique encore la préfecture maritime de l'Atlantique. Des exercices de sécurité avec plusieurs scénarios d'urgence comme un hélitreuillage ou l'arrêt d'une éolienne ont déjà eu lieu et vont se poursuivre avec l'exploitant, la SNSM et la préfecture maritime.

Enfin quid de la plongée sous marine ? Pourquoi pas. Elle n'est pas autorisée à ce jour, mais des discussions sont en cours avec le ministère de la jeunesse et des sports et des représentants du secteur. "On aura plus de recul d'ici cet été avec le retour d'expérience" dit encore la préfecture maritime, Toutes ces règles sont évolutives.

En attendant, pour tous les contrevenants, des sanctions de type amendes ou retrait de permis sont prévues. Il y aura aussi davantage de gendarmes sur l'eau dans cette zone ce mois-ci ainsi que l'été prochain.

Quoiqu'il en soit, en ce début janvier, le premier parc éolien en mer de France devient aussi le premier parc en activité ouvert à la navigation.