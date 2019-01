Tarifs des péages, prime d'activité, prix des produits de marque... ce qui change ce 1er février

Plusieurs mesures légales ou réglementaires entrent en vigueur ce vendredi 1er février et certaines vont directement impacter la vie quotidienne. France Bleu fait le point.

Augmentation des prix de nombreux produits de marque

Avec l'entrée en vigueur de la loi Alimentation dont l'ambition est de mieux rémunérer les agriculteurs et de permettre aux Français de manger plus sainement, les prix de nombreux produits de marque vont augmenter de 6,3% en moyenne. Le pot de Nutella, les céréales Chocapic, les biscuits Prince de Lu, l'eau minérale Evian, les yaourts Danone ou encore le Pastis Picard sont notamment concernés.

Revalorisation de la prime d'activité

Parmi les mesures annoncées le 10 décembre par le président Emmanuel Macron : la revalorisation de la prime d'activité. Elle pourrait bénéficier à 1,2 million de foyers supplémentaires selon la Caisse nationale d'allocations familiales qui a enregistré "30 000 nouvelles demandes par jour" depuis l'annonce présidentielle d'après Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

Complément de revenu versé mensuellement, sous conditions de ressources, aux salariés et travailleurs indépendants de plus de 18 ans, la prime d'activité concerne aussi les étudiants salariés et apprentis qui touchent à minima 932 euros de salaire net. Le montant moyen versé est de 160 euros par mois.

Hausse des tarifs des péages sauf pour les usagers réguliers

Les contrats très stricts liant les sociétés autoroutières à l'Etat prévoient une augmentation automatique des tarifs des péages tous les ans, en fonction notamment de l'inflation et des chantiers entrepris sur le réseau. Cette année, la hausse annoncée est de 1,8% à 1,9% en moyenne.

Faute de pouvoir empêcher une hausse des péages le 1er février, le gouvernement a néanmoins obtenu de Vinci Autoroutes, la Sanef (groupe Abertis) et les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Eiffage) qu'elles fassent un geste pour les conducteurs réguliers : ils auront 30% de réduction à partir de dix allers-retours par mois.

Les tarifs réglementés du gaz diminuent

Le prix des offres de gaz naturel aux tarifs réglementés va baisser de 0,7% en ce mois de février.

Concernant les tarifs réglementés d'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé une hausse du tarif réglementé de l'électricité de 5,9% TTC mais le ministère de la Transition écologique et solidaire a annoncé que cette augmentation ne serait pas appliquée cet hiver. Ces hausses tarifaires sont estimées à 85 euros par an pour un foyer qui se chauffe à l'électricité.