"Ce qui est secret c'est le parcours individuel que nous faisons" dit un franc-maçon de Périgueux

Hervé Chesnais franc maçon à Périgueux et président du Cercle philosophique et culturel des loges du grand Orient de France

Périgueux, France

Les franc-maçons de Périgueux en Dordogne organisent ce week-end la troisième biennale du livre et de la culture maçonnique en Périgord. Avec des conférences au programme et la présence de nombreux auteurs. Cela se passe au théâtre de Périgueux samedi de 9h à 18h et salle Eugène Leroy dimanche de 9h à 12h30 et c'est ouvert à tous.

L'occasion de faire sortir (un peu) de l'ombre la franc-maçonnerie.

"Nous ne sommes pas une secte" précise tout de suite Hervé Chesnais invité du matin ce vendredi de France Bleu Périgord. Il est franc-maçon et président du Cercle philosophique et culturel des loges du grand Orient de France.

"Nous avons une facilité de sortir de nos loges un simple courrier suffit. Mais pour y rentrer, il faut trois enquêtes pour le profane, pour voir quels sont les objectifs et les valeurs du candidat" dit Hervé Chesnais.

Logo de la franc-maçonnerie de Périgueux - Franc maçonnerie de Dordogne

Quant aux rites éventuels parfois fantasmés par la population, Hervé Chesnais en sourit : "Ce qui est secret c'est ce que nous vivons dans nos loges, et le parcours individuel que nous faisons et d'un franc maçon à l'autre nous ne vivons pas nos rituels de la même manière" poursuit-il.

"Je ne dirais pas que la franc-maçonnerie est secrète, mais plutôt discrète. Et cette discrétion commence à s'effriter depuis une dizaine d'années. Pour faire connaître aux gens ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas" dit-il.

"Effectivement, on peut penser que c'est de l'entre soit dans la mesure où vous ne rentrez pas chez nois comme clea. Mais c'est un moyen de garantir nos valeurs, et aussi de donner confiance à la personne qui va rentrer chez nous" explique Hervé Chesnais.

"Le rituel est simplement un moyen de codifier et de mener nos discussions dans nos ateliers" dit-il.

