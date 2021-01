"Ce qui fait un trou dans mon âme, c'est l'absence du mot culture" : à Montpellier, les artistes manifestent

Ce samedi 23 janvier 2021, à l'appel de la coopérative La Carmagnole, entre 200 et 300 personnes se sont mobilisées à Montpellier pour soutenir le monde de la culture. Après près d'un an de fermeture des lieux culturels, les artistes tentent de garder espoir.

Entre 200 et 300 personnes ont répondu à l'appel de la coopérative La Carmagnole, ce samedi 23 janvier 2021, de manifester à Montpellier pour soutenir le monde de la culture. Pour la seconde fois, le collectif "Les Essentiels" a réalisé une performance artistique sur l'Esplanade Charles-de-Gaulle, devant le Corum.

Ce qui fait un trou dans mon âme, c'est l'absence du mot culture - Extrait de la lettre de l'actrice française Ariane Ascaride.

L'une des artistes a lu une lettre écrite par l'actrice française Ariane Ascaride, puis la cinquantaine de danseurs a débuté sa chorégraphie. Le cortège s'est ensuite dirigé, en musique, vers la place Salengro. Musiciens, danseurs, comédiens ont pu se reproduire sur une scène ouverte qui y était installée.

Alors que la date de réouverture des lieux culturels ne cesse d'être repoussée, les artistes peinent à garder espoir. "J'envisage de quitter la France et de partir à La Réunion, lâche Fiona, professeure de danse. C'est trop compliqué avec les restrictions. On ne peut pas uniquement faire cours avec les enfants en visioconférence. On doit toujours se réorganiser à la dernière minute. Alors oui, j'ai envie de fuir toutes mes responsabilités."

"J'ai besoin de partir d'ici pour respirer" - Fiona, professeure de danse. Copier

Hélène est comédienne. Elle joue dans une pièce qui devait tourner au Festival d'Avignon l'été dernier. "On avait eu d'autres dates pour le festival d'Orléans, mais elles ont aussi été annulées à la mi-décembre, précise l'artiste. Alors on se retrouve avec un spectacle qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, tourner en 2022 ou en 2023." Hélène est sous le chocet ne comprend pas pourquoi les artistes peuvent jouer en Espagne et pas en France.

"On n'est pas pris en compte et c'est très maltraitant" - Hélène, comédienne. Copier

À 31 ans, Clément est ingénieur du son. "J'ai des dates programmées en mai et en juin mais elles ne sont pas confirmées, comme on ne sait pas ce qu'il va se passer", explique le jeune homme. Il espère que les festivals seront maintenus cet été et, qu'avec les vaccins, les événements culturels vont pouvoir reprendre.