Après une année 2017 riche en élections et en grands événements sportifs, feuilletons l'agenda 2018. Du retour du Tour de France, au congrès du FN, en passant par un nouveau festival de séries, on ne va pas s'ennuyer !

Sports : le retour du Tour de France et du meeting de Liévin

* Ce sera l'événement sportif et populaire de cet été 2018 : le grand retour du Tour de France, après 3 ans d'absence. Et pour ce retour, la région a droit à une étape complète : départ d'Arras, arrivée à Roubaix. 154 kilomètres dont 21,7 de pavés. Rendez-vous le dimanche 15 juillet. Une journée sportivement "chargée" puisque ce sera également le jour de la finale de la coupe du monde de football en Russie.

* Là aussi c'est un grand retour ! Le 13 février se tiendra un meeting international d'athlétisme au stade couvert de Liévin. Après cinq années de fermeture en raison de problèmes sur la toiture, la salle a enfin rouvert. Des concerts ont déjà été accueillis, mais le meeting d'athlétisme marquera "vraiment" le redémarrage de l'Arena liévinoise.

Justice : le procès en appel de la fusillade du Théatro

* Il est prévu en février devant les assises à Saint-Omer. Condamnés respectivement à la perpétuité et à 25 ans de réclusion criminelle, les deux accusés de la fusillade ont fait appel. Cette fusillade devant la discothèque lilloise en 2012 avait fait 2 morts et 6 blessés.

* En février également devrait se tenir un procès très attendu : celui d'un policier douaisien. Il est accusé de harcèlement sexuel par deux de ses collègues du commissariat. Ce procès de harcèlement dans la police serait une grande première.

Politique : le FN à Lille, Philippot à Arras

Continuent-ils de se chercher ? Le Front National et le mouvement les Patriotes lancé par l'ex frontiste Florian Philippot tiendront tous les deux leur congrès en début d'année dans la région. Pour les Patriotes, ce sera le 18 février à Arras. Le Front national réunira ses troupes les 10 et 11 mars à Lille. Ce sera le premier grand rendez-vous du FN après l'échec de la présidentielle.

Culture : un nouveau festival dédié aux séries

* Séries Mania : première édition du 27 avril au 5 mai de ce tout nouveau festival consacré à un genre en vogue : les séries. Il sera organisé à Lille dans plusieurs lieux (Tri Postal, Gare Saint Sauveur, cinéma UGC...). Au programme 9 jours d'avant premières mondiales et de projections. Les fans pourront également rencontrer des créateurs de séries ainsi que des acteurs ou actrices.

* On retrouve évidemment les festivals habituels : le Main Square d'Arras les 6, 7 et 8 juillet avec en têtes d'affiche Depeche Mode, I am ou Orelsan. Le North summer festival est reconduit au stade Pierre Mauroy, mais cette fois sur une seule journée, le 23 juin. On y attend notamment Martin Solveig ou Kungs. Les Nuits Secrètes à Aulnoye-Aimeries se dérouleront elles fin juillet.

Au printemps : l'ouverture du Grand Nausicaa

Il y aura foule à Boulogne-sur-Mer le 19 mai pour découvrir le Grand Nausicaa. Une nouvelle aile et surtout un immense nouveau bassin : 10 000 m3, ce sera le plus grand aquarium d'Europe. Objectif : atteindre un million de visiteurs par an, contre 600 000 aujourd'hui. Un chantier à 100 millions d'euros.