Ce qui nous attend en 2020 à Toulouse et en Occitanie

Dans le désordre, il sera beaucoup question de politique, de transports et de sports dans les moments forts à vivre ensemble, en 2020, à Toulouse et sur le territoire de Midi-Pyrénées.

Toulouse, France

Les élections municipales des 15 et 22 mars vont évidemment occuper le premier trimestre avec cette première date à retenir : le 7 février, la date limite pour s'inscrire sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter dans sa ville. Toulouse doit aussi inaugurer, en juin, le Meet son nouveau Parc des Expositions et ses 40 000 mètres carré d'espace disponible. Tandis que dans le Tarn, 2020 est peut-être l'année d'un consensus autour d'un possible barrage à Sivens. Une nouvelle réunion importante est programmée ce mois-ci.

En rugby, les supporters du Stade Toulousain croisent les doigts pour revivre la joie d'un titre européen, dix ans tout pile après le dernier en date. Ceux du Castres Olympique espèrent que 2020 ne sera pas l'année de la descente en pro D2 . Quant aux supporters du TFC, eux croisent les doigts pour rester en ligue 1 de foot en 2020.

2020, l'année des transports à Toulouse et dans la région

Sur terre, sous terre et dans les airs, 2020 est une année marquante pour plusieurs projets d'envergure.

À Toulouse, letéléphérique Téléoau sud de la ville promet de commencer à circuler en fin d'année et de relier l'Oncopôle à l'université Paul Sabatier en dix minutes. C'est le deuxième du genre en France après celui de Brest.

Dans les mois qui viennent : les Américains d'Hyperloop ambitionnent de faire leurs premiers essais habités sur la base aérienne de Toulouse Francazal : tester leur capsule supersonique à 1200 kilomètres heure avec des passagers dedans ! Au niveau régional, avant le premier train à hydrogène attendu dans deux ans, notre région entre dès 2020, concrètement dans l'ère de cette alternative au pétrole avec l'aéroport de Toulouse Blagnac qui se dote d'une station de production et de distribution, l'Hyport.

Plus grand public, la Région Occitanie a promis de diviser par deux à la rentrée 2020 le coût des transports scolaires, pour ceux plafonnés à 90 euros. C'est le cas dans le Tarn-et-Garonne, l'Aude ou encore l'Aveyron. En Haute-Garonne et dans le Lot, le réseau Lio est gratuit pour les élèves et le restera. C'est vers cette gratuité que tend la Région pour les 13 départements à l'horizon 2021.