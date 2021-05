Ce retraité amiénois entame une grève de la faim pour obtenir la régularisation de deux sans-papiers

Il compte entamer une grève de la faim pour obtenir la régularisation de deux sans-papiers. Guy de la Motte Saint-Pierre, 74 ans, a décidé de se lancer dans une action coup de poing ce mercredi. Il prévoit de cesser de s'alimenter pour débloquer la situation de Boubacar Sow et Sidiki Touré, deux jeunes guinéens qui ont reçu fin 2020 une obligation de quitter le territoire français.

Trois ans de lutte

Depuis trois ans, ce retraité de l’humanitaire et du social se mobilise pour Boubacar et Sidiki, deux jeunes guinéens qui ont fui leur pays. Boubacar, 18 ans, est en Bac Pro «aménagement et finitions» au lycée de l’Acheuléen à Amiens. Son maître de stage voudrait l’embaucher en apprentissage, mais impossible sans titre de séjour. Sidiki, 30 ans, est pour sa part en Master 1 de géographie à l’Université de Picardie Jules Verne. Ils ont tous les deux reçu une obligation de quitter le territoire français à l'automne dernier.

Une grève de la faim, ce n'est pas anodin : j'ai 74 ans et je sors d'un cancer.

Deux jeunes gens qui remplissent pourtant, selon Guy de la Motte Saint-Pierre, toutes les cases en terme d’études et d’intégration : "Quand vous entendez les politiques dire, à juste raison, que le principal est d'apprendre le français, de s'intégrer, de travailler et d'avoir un comportement respectueux... C'est tout ce qu'ils font ! On a attendu trois ans, on a joué le jeu et on se prend une claque. _À un moment donné, j'ai décidé que j'appliquerai ma règle du jeu, c'est à dire faire du bruit. Une grève de la faim, ce n'est pas complètement anodin : j'ai 74 ans et je sors d'un cancer. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Mais il n'y a pas d'autres solutions pour se faire entendre. Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais j'irai jusqu'au bout."_

Un flashmob silencieux place Gambetta

Guy de la Motte-St-Pierre a été reçu, lundi, par la préfecture de la Somme qui précise que ces deux dossiers pourraient être réexaminés (tout en ajoutant que "les démarches polémiques ne permettront pas d’aboutir à une solution").

Une mobilisation-éclair (ou flashmob) silencieuse est prévue ce mercredi à 10 heures place Gambetta à Amiens. Les participants vont brandir des feuilles A4 avec les noms de Boubacar et Sidiki et le mot « régularisation » inscrit au verso.

Juste avant cela, Guy de la Motte St-Pierre ira déposer un nouveau courrier à la préfecture pieds nus, en hommage aux migrants qui traversent les Alpes pour rejoindre la France depuis l’Italie.