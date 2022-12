Ce retraité d'Amiens campe devant la préfecture pour obtenir une autorisation de travail pour deux Guinéens

Deux cartons et une simple couverture pour se réchauffer. Guy de la Motte Saint-Pierre a décidé de "se transformer en sans domicile fixe" pour alerter les autorités. A partir de ce mercredi, il va camper tous les jours quelques heures devant la préfecture de la Somme. Depuis dix-huit jours déjà, cet habitant d'Amiens marchait devant le bâtiment pour faire entendre sa voix. Il demande deux autorisations de travail pour deux jeunes Guinéens.

ⓘ Publicité

Mickael et Moussa, deux promesses d'embauche mais pas d'autorisation de travail

Mickael et Moussa, 20 et 24 ans, vivent en France depuis cinq ans. Ils ont obtenu respectivement un CAP en métallurgie et un diplôme de mécanicien. Ils assurent que des entreprises sont prêtes à les embaucher. Problème : ils n'ont pas le droit de travailler. Il y a deux mois, avec l'aide de Guy, les deux jeunes demandeurs d'asile ont déposé une demande de titre de séjour au titre du travail auprès de la préfecture de la Somme. La préfecture confirme leur avoir délivré un récépissé, mais ils n'ont pas obtenu d'autorisation de travail. "On marche sur la tête, s'énerve Guy. Le gouvernement ne peut pas dire 'on veut aider les entreprises à embaucher' et en même temps mettre des bâtons dans les roues comme ça."

"Je veux seulement obtenir cette autorisation de travail pour pouvoir vivre"

Moussa opine de la tête. "Je veux seulement obtenir cette autorisation de travail pour pouvoir vivre, explique-t-il d'une petite voix. Je ne vis pas actuellement, je suis dépendant des autres pour dormir, pour manger, alors que je veux simplement m'intégrer, payer mes impôts." Guy de la Motte Saint-Pierre, qui est déjà connu pour sa grève de la faim au printemps dernier pour deux autres jeunes Guinéens, compte camper devant la préfecture jusqu'à obtenir gain de cause.

De son côté, la préfecture assure que ce type de démarche demande plusieurs mois. Il faut examiner le dossier, vérifier la situation de l'employeur et la promesse d'embauche. La préfecture précise que 136 dossiers de ce type sont en cours d'examen dans le département.