Ce samedi 8 avril sera historique pour le Pays Basque

Alors qu’ETA a annoncé être une organisation désarmée dans la nuit de jeudi à vendredi, Txetx, l’un des « artisans de la paix » se confie à France Bleu Pays Basque sur la journée du désarmement de ce samedi 8 avril. Ses motivations, son implication, ses ambitions pour le Pays Basque.

Jean-Noël Etcheverry fait partie des 5 personnes arrêtées en décembre à Louhossoa en train de désarmer une partie de l’arsenal d’ETA. Depuis, lui et les autres ont été baptisés « les artisans de la paix » et, au nom de la société civile basque, organisent le désarmement de l’organisation séparatiste. Txetx confirme ce vendredi matin sur France Bleu Pays Basque qu’ « ETA avait délégué la responsabilité du désarmement de son arsenal à la société civile. Demain soir, (samedi 8 avril NDLR), le désarmement sera total, vérifiable et vérifié. » L’altermondialiste refuse pour autant de donner plus de détails sur le déroulement des opérations mettant en avant la sécurité tout en assurant que les détails seront dévoilés ce samedi soir.

1 - Que va-t-il se passer exactement ?

Txetx refuse de dire si, comme certains l’annoncent, que les "artisans de la paix" communiqueront aux autorités les coordonnées GPS des caches ou si l’opération prendra une autre tournure. Mais, avoue l’altermondialiste, les armes reconnait sont sur le territoire français. A partir de ce samedi, « une procédure de vérification sera confiée à des experts affectés à ces tâches et dans les mains des autorités françaises et espagnoles. » Pour Txetx, ce qui compte, c’est qu’ « un pas historique est fait. J’espère que ce pas ne va pas servir à renforcer la répression et la tension mais au contraire qu’il va aider à l’apaisement et à la résolution du reste des problèmes »

2 - Le désarmement, c’est la fin d’ETA ?

« Le désarmement, c’est pas la paix » insiste Jean-Noël Etcheverry. « Pour une paix durable et irréversible, il faut résoudre un certain nombre d’autre chose. Le conflit basque ne sera pas résolu demain soir (samedi 8 avril). Il y a des centaines de victimes, de prisonniers, d’exilés. Il y a une fracture dans cette société. Ces choses-là, il va falloir les résoudre. Ne pas pouvoir résoudre cette question du désarmement était comme une énorme pierre qui bloquait, qui entravait le chemin. On espère que demain, le fait d’enlever cette énorme pierre permettra d’avancer plus rapidement et plus durable sur le chemin de la paix »

ETA pourrait-il annoncer sa dissolution ce 8 avril ? La décision revient à Eta se contente de répondre le fondateur de Bizi. Il ne faut pas en parler publiquement.

3 - Pourquoi un rassemblement populaire ce samedi à Bayonne ?

Parallèlement au désarmement, la population est invitée à se rassembler à Bayonne ce samedi après midi esplanade Roland Barthes. Ce rassemblement doit être massif pour que le processus soit validé par le peuple. Un rassemblement que Jean-Noël Etcheverry souhaite « massif et pluriel. Il est important que la population du pays basque dans toutes ses sensibilités soit là pour appuyer de manière totale ce désarmement et la fin irréversible de la violence, pour dire que plus personne ne pourra au nom du peuple basque revenir à un épisode de lutte armée ou de violence.

Il est important aussi qu’il y ait des milliers de personnes à ce rassemblement pour couvrir politiquement et moralement ces «artisans de la paix » qui auront peut-être affaire à des procédures judiciaires pour leur engagement

Il est important pour appeler les deux gouvernements (français et espagnols) pour leur dire que le désarmement ce n’est pas la paix. Maintenant il faut résoudre les autres problèmes pour qu’il y ait une paix juste et durable. Ce 8 avril ne doit pas être instrumentalisé par un camp ou par un autre. C’est vraiment l’avenir du peuple basque qui est en jeu.

4 - Qu’est-ce qui motive Txetx ?

« La paix, répond-il après un silence…. la justice, l’envie que les générations qui me suivent ne vivent pas ce que la génération qui m’a précédé et la mienne ont connu. Ce 8 avril sera Historique. Il est important que chacun chacune y participe pour pouvoir dire qu’il y était »