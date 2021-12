Ce Sarthois vend plus d'un million de pièces de Lego

Ce n'est pas l'entrepôt du Père Noël, mais presque. Au Mans, Lancelot Lemoine stocke plus d'un million de pièces de Lego et les revend quelques centimes à d'autres passionnés sur une plateforme en ligne spécialisée. Imaginez des étagères remplies de boîtes et de boîtes de Lego, chaque pièce rangée par taille et par couleur. Un travail minutieux que mène le jeune homme de 27 ans mène depuis cinq ans.

Un travail minutieux

Dans un coin de l'atelier, plusieurs sets de Lego Star Wars et Marvel sont entassés : "Je les ouvre et j'enlève la notice, je trie les sachets par numéros. Sur la boutique, j'ai à peu près _8.000 références de pièces_, donc il faut avoir l'œil pour réussir à tout différencier" explique ce passionné. Chaque pièce est référencée, Lancelot rentre ensuite le code sur une tablette qui lui indique où les ranger.

Les clients sont surtout des adultes passionnés

Il faut aussi préparer les commandes, de 200 pièces en moyenne. Et n'imaginez pas que les enfants sont les principaux destinataires. Ce sont surtout des adultes qui font ses affaires : "j'ai un ami qui m'a commandé pas mal de pièces pour réaliser Notre-Dame de Paris, il a également fait un palace français, là il est sur un projet d'un diorama de Noël qu'un magasin de jouet lui a demandé, donc il m'a pris plein de pièces blanches pour faire une montagne... Plein de choses comme ça".

Le principal travail de Lancelot Lemoine, c'est de "désosser" les boîtes de sets de Lego pour trier et réferencer chaque pièce. © Radio France - Raphael Cann

Les pièces les plus précieuses sont les éléments et les briques rares

Dans les boîtes, certains éléments reviennent quasiment tout le temps explique Lancelot Lemoine : "la pièce la moins chère, c'est très simple, c'est un petit "pin". Un petit axe qui permet de relier deux pièces ensemble." Et les pièces les recherchées et les plus rares sont "les figurines. En pièces uniques, c'est une porte éditée en 2008 pour deux boîtes de Lego dont une est très difficile à trouver aujourd'hui, poursuit le passionné. Donc elle vaut... 10 euros." Son entreprise lui permet de se dégager un SMIC : "si on est pas fan de Lego, ce n'est pas un métier envisageable" reconnaît Lancelot Lemoine, qui aimerait embaucher de l'aide dans les mois qui viennent pour retrouver un peu de temps pour faire.... Des Lego ! "J'ai plus vraiment le temps de me consacrer aux créations".