"On a dû couper les systèmes de réservation" : à Strasbourg, les demandes de places en terrasse explosent

Les Strasbourgeois sont visiblement pressés de retourner manger en terrasse. Les restaurateurs reçoivent de très nombreux appels, en vue du déconfinement le 19 mai et de la réouverture des terrasses. Face à la demande, certains restaurateurs ont même décidé de ne plus prendre de réservations

Le 19 mai approche. L'ouverture des terrasses, c'est dans désormais 8 jours ! Une grosse semaine à attendre avant d'aller se désaltérer en regardant s'écouler la vie. Ce dimanche, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a confirmé que le fonds de solidarité sera préservé en intégralité pour le mois de mai. Pour encourager les restaurateurs à rouvrir leurs terrasses avec les nouvelles contraintes sanitaires.

Mais visiblement, ils n'ont pas trop d'inquiétudes à se faire en terme de fréquentation. Du moins en Alsace et notamment à Strasbourg.

Préparation des terrasses rue Mercière à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Exemple au pub irlandais "The Dubliners" à Strasbourg, en plein centre ville. Le patron a reçu plus de 200 demandes pour la réouverture en terrasse. Alors Mohamed Siaaliti a pris une décision radicale : "Le téléphone n'a pas arrêté. On a dû couper nos systèmes de réservation, parce que c'était plus possible de gérer. On a fait le choix de ne plus prendre de réservations, sinon cela va être l'enfer. Ce sera premier arrivé, premier servi" dit-il.

"On va aussi privilégier les gens qui vont manger parce que rester 1 ou 2 heures en terrasse et boire un café, vous vous imaginez bien qu'après 6 mois de fermeture ce n'est pas rentable" explique Mohamed Siaaliti.

Un peu plus loin, rue Mercière, devant la cathédrale de Strasbourg, même stratégie pour le patron du bistrot "La Grande Dame" : "On a eu beaucoup de demandes, alors on ne prendra pas de réservations. Ce sera premier arrivé, premier servi. On a hâte. Tout est déjà en place. On a une grande terrasse mais ce ne sera pas la même que d'habitude. Car il faut respecter les distanciations. On aura une terrasse limitée par rapport à d'habitude" dit-il.

Les terrasses seront bientôt remises en place à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Juste à côté, dans le restaurant "Aux douze apôtres", la directrice Bérangère Bigot prépare elle aussi sa terrasse. Et il n'y aura pas là encore de réservations possibles. "La météo est trop incertaine, on accueillera les gens qui viendront ce jour-là" dit-elle.

Car la météo est LA grande inconnue de ce déconfinement des terrasses. La pluie est encore annoncée pour plusieurs jours en Alsace.

"Même si la météo n'était pas bonne, je pense que les gens seront au rendez vous, parce que cela fait tellement longtemps, le manque est là" estime Mohamed Siaaliti, du Dubliners.

"Même s'il neige j'ouvre. J'ai hâte de pouvoir retravailler, faire ce que je sais faire, voir les gens" dit le patron de "La Grande Dame".