"Ce serait plus simple si j'étais mort" : détresse d'un enfant, victime de harcèlement scolaire dans le Loiret

Chaque année, en France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, soit un enfant sur dix, selon le ministère de l'Education nationale. Dernier exemple, tragique, en date : la mort d'une jeune fille de 14 ans à Argenteuil, en banlieue parisienne, ce lundi soir, frappée avant d'être jetée dans la Seine par un couple d'adolescents. Une situation qui fait réagir Véronique Martinez, mère de famille dans le Loiret. Son fils a lui-même été victime de harcèlement dès son plus jeune âge.

"Ses camarades le traitaient de fou, de débile, parce qu'en fait, il ne résonnait pas comme eux", se souvient cette maman, qui habite La-Selle-sur-le-Bied, près de Montargis. Aujourd'hui, elle se bat contre le harcèlement scolaire, une lutte qu'elle mène depuis qu'elle a découvert que son fils en était victime. Une situation qui a commencé très tôt, quand il n'avait que quatre ans, sous prétexte, selon sa mère, qu'il a un Q.I supérieur à la moyenne, puisque son fils a été diagnostiqué précoce.

Ce petit garçon a été harcelé de la moyenne section de maternelle au CM1, ce qui fût, selon sa mère, la pire année de sa vie. "Un soir, il est rentré à la maison pendant que je préparais le dîner. Il m'a dit "maman, je pense que ce serait plus simple si j'étais mort". A ce moment-là, j'ai pris une grande claque dans la figure. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de grave, j'ai voulu savoir."

Véronique décide alors de mener l'enquête. Rapidement, elle découvre que non-seulement son fils est harcelé par ses camarades, mais il l'est aussi par des professeurs.

à lire aussi Adolescente morte noyée à Argenteuil : ses deux camarades de classe déférés pour "assassinat"

Harcelé par ses enseignants

"Certains enseignants qui ne comprenaient pas ses besoins particuliers ont pris des raccourcis et ont décidé de le considérer comme persona non grata", se souvient sa mère.

Dès qu'il se manifestait en classe, il était puni, sanctionné, par certains enseignants. Il y'avait toujours quelque chose qui n'allait pas.

Pour cette maman, c'en est trop. Elle prend alors une décision radicale : changer son fils d'école. "Je voulais qu'il se réconcilie avec le système éducatif et qu'il sorte de là." Le chemin de la reconstruction a été long. Et même si aujourd'hui son fils, âgé de 13 ans et scolarisé en 3ème, va bien, il reste traumatisé par certains termes comme "t'es fou, ou t'es malade" qui, selon sa mère, le font "partir au quart de tour."

Des actes de plus en plus violents

Ces faits de harcèlement ne se sont pas forcément multipliés ces dernières années, mais ils sont de plus en plus violents, et surtout, touchent des élèves de plus en plus jeunes, note Martine Rico, coordinatrice régionale de la FCPE en Centre Val de Loire. "On les remarque au lycée, au collège, dès la classe de 6ème, et parfois ça a même déjà commencé au primaire. Ce sont des histoires qui continuent, des moqueries sur le nom, sur la taille, sur les parents ou parce qu'un jeune est bon élève... tous les sujets sont bons à harceler et à se moquer."

Le harcèlement peut durer jusqu'au moment où la victime en a marre de souffrir et va riposter, se mettre en colère, frapper. Et en général, la victime se fait prendre. Elle se retrouve sanctionnée d'avoir exercé un acte de violence.

Pour éviter d'en arriver-là, Martine Rico appelle à la plus grande vigilance de la part des parents, des enseignants, des surveillants d'établissement. Des adultes auprès desquels elle demande à tout jeune, victime ou témoin, de signaler le moindre fait de harcèlement. Dans l'Académie Orléans-Tours, il existe par ailleurs des "référents académiques" chargés de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ils sont trois dans le Loiret, mobilisables en cas de besoin.

Des "ambassadeurs anti-harcèlement", 800 lycéens de l'Académie sont également déployés dans les établissements scolaires. 109 ont été formés dans le Loiret cette année. Actuellement, 17 des 22 lycées du département ont des ambassadeurs.