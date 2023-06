Ce service de l'Enfance Catalane accompagne les jeunes en détresse à Perpignan

Ils sont isolés, déscolarisés, souffrent d'addictions ou d'un contexte familial fragile... Plus de 300 jeunes en situation d'urgence sont suivis à Perpignan par le service de prévention spécialisée de l'association Enfance Catalane. Ces jeunes ont entre 12 et 25 ans. Les douze éducateurs du service les repèrent et partent à leur rencontre. "Nous déambulons dans trois quartiers de Perpignan, au Champs de Mars, dans le centre historique et au Moyen-Vernet, en journée, en soirée et le week-end, explique le chef du service, Kenzie Achim. Nous tentons ensuite de créer du lien avec ces jeunes."

Le but est d'agir le plus tôt possible. L'association propose un accompagnement scolaire, professionnel et social. "Nous avons, par exemple, un atelier spécial pour enseigner le code de la route." Des sorties et des activités sont également proposées, en fonction des situations de chacun.