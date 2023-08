Ce soir dans la Manche c'est "la tête dans les étoiles", on vous explique

La "baie des étoiles" est née l'an dernier d'une idée des maires des communes de Carolles et Champeaux qui avaient envie de permettre aux habitants de voir la voute céleste sans pollution lumineuse. Ils avaient donc décidé de ne pas allumer l'éclairage public. Une idée lumineuse puisque l'opération avait attiré 500 personnes. Sophie Julien-Farcis maire de Champeaux : " Eteindre c'est se laisser l'opportunité de redécouvrir le monde qui nous entoure, la voute céleste et le ciel étoilé, lever la tête pour observer ce spectacle."

ⓘ Publicité

Devant le succès de l'an dernier, cette année ces deux communes seront rejointes par 20 autres de Carolle à Cancale en île et Vilaine. "On travaille tous sur l'éclairage publique, c'est l'été et on a tous des choses à offrir aux habitants. C'est gratuit, ça ne demande pas beaucoup d'effort. C'est vivre la transition autrement et regarder avec poésie tous ensemble le ciel que nous partageons et cette baie qui est une merveille que nous partageons entre normands et bretons. C'est pourquoi nous avons sollicité les maires au-delà des frontières administratives et de nos étiquettes politiques. C'est un geste qui a du sens" rajoute Sophie Julien-Farcis maire de Champeaux.

Au mont Saint-Michel le site de la Caserne et les parkings seront éteints, alors mieux vaut prévoir une lampe de poche (seule l'abbaye restera allumée jusqu'à minuit). "La Baie des étoiles" est un prélude aux "Nuits des Etoiles" qui se tiendront comme chaque année partout en France ce week-end. Période idéale pour observer les étoiles filantes et la voute céleste

- 20H30 sortie nature au mont avec le groupe mammologique normand pour découvrir les chauves-souris

(renseignements au centre touristique)

- 22H30 au belvédère du barrage du Couesnon un passionné d'astronomie et de la baie partagera une lecture poétique et scientifique de la voute étoilée.