"Ce soir, on dort dans notre voiture", une famille de demandeurs d'asile en Dordogne

La famille de David, huit ans cette année, est arrivée en France et en Dordogne, il y a deux ans maintenant, pour fuir la guerre dans leur pays, l'Ukraine. Hébergés depuis au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, ils se retrouvent aujourd'hui à la rue.

Ils sont dans l'urgence. Depuis lundi dernier, Tatiana, Aleksandr et leur fils David vivent dans leur voiture. "Ce sera pareil ce soir", murmure la mère de famille. Une situation qui devient très compliquée pour cette famille pourtant insérée en Dordogne.

REPORTAGE | David, 8 ans, continue d'aller à l'école alors qu'il dort dans la voiture avec ses parents.

Fuir l'Ukraine en guerre

La petite famille a fui l'Ukraine en 2015. Aleksandr, le père de famille, soudeur de formation, est appelé sur le front pour faire la guerre. Ce qu'il refuse. "Aleksandr est maintenant recherché, il a reçu une nouvelle convocation militaire", explique Tatiana.

Pour fuir, ils débourseront pas moins de 1 800 euros pour qu'un "homme gère leur transfert." Pas d'indice sur la destination, la famille quitte son pays sans savoir où elle va atterrir. "C'est là qu'on est arrivé à Bordeaux avant d'arriver en Dordogne, le 29 mai 2015."

Tout de suite, le couple inscrit le petit David, 6 ans à l'époque, en classe de CP à l'école élémentaire du Toulon à Périgueux. "Quand il est arrivé, il s'est vite intégré", raconte François Marty, le directeur de l'école. "Il s'est fait pas mal de copains." Mais depuis que la famille n'est plus hébergée par le CADA - le Centre d'accueil pour demandeurs d'asile -, le professeur des écoles s'inquiète pour l'élève : "Je le sens plus renfermé, il est plus triste."

En attente du demande de droit d'asile

A leur arrivée il y a deux ans, la famille a été prise en charge par le CADA. Une première demande de titre de séjour leur a été refusée. Tatiana, Aleksandr et David ont donc posé un recours - ils en attendent d'ailleurs toujours la réponse -, puis leur demande ayant été refusée, ils ont été hébergés par les services d'urgence, en l’occurrence le 115. "Mais la procédure a changé", explique François Marty, également membre du collectif de soutien "Sauvons David et ses parents." "Aujourd'hui, le 115 ne peut les héberger plus que 28 jours et après plus rien."

C'est pour ça qu'aujourd'hui ils se retrouvent dans la rue. Il y a quelques jours, la famille a formulée une demande pour obtenir une carte de séjour comme étranger malade pour Aleksandr, le papa. En attendant, David, qui "parle aujourd'hui très bien français", continue d'aller à l'école. De leur côté, les parents s'investissent dans des associations périgourdines. Tatiana est bénévole au Secours Populaire et au Secours Catholique.

Ingénieure chimiste de formation, la mère de famille n'a aujourd'hui qu'une envie : travailler. Pour l'heure, elle est soutenue avec sa famille par Réseau éducation sans frontières (RESF), réseau qui demande "à l'Etat Français de garantir des budgets efficaces et conséquents pour faire face aux besoins des populations migrantes." RESF souligne notamment que des logements, comme ceux du Gour de l'Arche, sont disponibles et pourraient accueillir ces familles.