Ce vendredi tous les musulmans du monde vont fêter l’Aïd el Khébir ou Aïd al Adha

La fête du sacrifice du mouton qui commémore le geste d’Abraham sacrifiant un bélier à la place de son fils

Dans la Loire, l'an dernier 3200 moutons et 485 bovins avaient êtes sacrifiés par les 5 abattoirs mis en place en liaison avec les services vétérinaires de la préfecture. Opération renouvelée cette année.

Depuis plusieurs semaines, les fidèles ont retenu leur mouton ou leur agneau après des professionnels pour être sûrs d’être servi à temps.

Discussions dans une boucherie Hallal de Saint Etienne Copier

Ces abattages rituels sont très règlementés, comment fonctionne la filière d’approvisionnement ?

La filière d'approvisionnement est bien rodée Copier

Akim le patron de la boucherie d'Orient © Radio France - yves renaud

Dans la boucherie d'Orient du quartier Tarentaise à Saint Étienne, le patron Akim, tient aussi tout particulièrement a maintenir une solidarité autour de l'Aïd

Akim le patron de la boucherie d'Orient Copier

Apres la prière du matin vendredi, les premiers abattages pourront avoir lieu dans les 5 structures agrées de la Loire : Andrézieux-Bouthéon / La Talaudière / Feurs / Charlieu / et Saint Etienne auxquels il faut ajouter les abattoirs des départements voisins du Puy en Velay en Haute Loire/ de Corbas dans le Rhône et d'Autun en Saône et Loire.