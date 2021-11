La Banque Alimentaire organise la 37e édition de sa collecte nationale annuelle du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre. Dans le Gard, 1.400 bénévoles vous attendent aux portes des magasins, 200 en Lozère. Ils ont besoin de nourriture qui se conserve et des produits d'hygiène.

Grande collecte de la Banque alimentaire ce week-end entre Gard et Lozère

C'est malheureusement un classique de cette fin novembre : la collecte nationale de la Banque alimentaire à travers tout le pays. La Banque alimentaire qui a vu le nombre de ses allocataires augmenter de 6% en 2020. Et à la porte des magasins, dès ce vendredi, les gens étaient nombreux à donner : "J'ai acheté des biscuits parce que j'ai pensé aux enfants" disait Roseline, tandis que Brigitte a préféré acheter "des pâtes, des vermicelles, du riz... C'est complètement normal dit-elle avant de poursuivre. Il faut rendre ce qu'on aurait pu nous donner. Avant de se reprendre : il faut donner d'abord. Si on attend de recevoir pour donner à son tour, on peut attendre longtemps. Il faut donner d'abord."

Des besoins importants

Les besoins de la Banque alimentaire sont importants et variés explique Joseph Pronesti, président de la Banque alimentaire du Gard : "Boîtes de conserve de légumes, thon, plats cuisinés, huile, sucre, produits pour bébé premier âge : petits pots, lait, couches, crèmes et surtout, surtout, des produits d'hygiène. Il n'y a pas que l'estomac qui compte, il y a aussi la dignité." Cette collecte auprès des particuliers (147 tonnes en 2020) représente environ 10% des besoins annuels (1.350 tonnes pour le Gard).

Cette année, pour cette collecte, 1.400 bénévoles sont mobilisés dans le Gard devant les portes de 165 magasins. Ils seront environ 200 en Lozère à vous attendre devant les magasins de Mende, Marvejols, La Canourgue, Saint-Chély-d'Apcher et Langogne.