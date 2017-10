Ce week-end, on passe à l'heure d'hiver !

Ce dimanche 29 octobre, à 3h du matin, il sera en fait 2h ! Il faudra reculer les montres d'une heure, mais vous pourrez également dormir une heure de plus.

Ce week-end, on change d'heure ! En France, c'est deux fois par an, le dernier dimanche de mars et le dernier dimanche d'octobre. Ce dimanche, le 29 octobre, il faudra donc reculer les montres d'une heure pour passer à l'heure d'hiver : à 3h, il sera en fait... 2h !

Mais chaque année, c'est la même chose : difficile de retenir dans quel sens se fait ce changement d'heure, et les pannes de réveil sont fréquentes ! Voici un moyen mnémotechnique pour vous aider : "En octobRE, on REcule d'une heure, en AVril, on AVance d'une heure".

Le changement d'heure existe en France depuis 1976, et depuis 2002, il est commun à toute l'Union européenne. En revanche, les départements et territoires d'outremer ne connaissent pas l'heure d'été, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.

