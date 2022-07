Ce week-end, profitez de Toulouse Plage pour vous former aux premiers secours

Alors que les noyades dramatiques se succèdent, cet été, dans notre région, se former aux gestes de premiers secours permet de faire de la prévention.

Jusqu'à dimanche soir, 18h30, à la Prairie des Filtres dans l'espace Cour Dillon à Toulouse, la Croix Rouge de Haute-Garonne vous propose de courtes formations, d'une heure ou deux, en famille. L'association humanitaire organise l'opération "l'Eté Qui Sauve" comme dans dix-neuf autres villes en France. Petits et grands peuvent profiter du stand de la Croix Rouge à Toulouse Plage pour se former au massage cardiaque, à la position latérale de sécurité et surtout, poser toutes leurs questions.

Dans neuf cas sur dix, le citoyen est le premier maillon de la chaîne des secours

"On s'adresse à tous les âges, dès 3 ans, pour expliquer quels sont les risques et les dangers que le pitchoun peut rencontrer dans sa maison" détaille Mélanie, la responsable de la formation à la délégation de la Croix Rouge pour la Haute Garonne. "Comment réagir lorsqu'une personne ne respire plus ? On apprend le massage cardiaque, comment mettre en place un défibrillateur. Plus les gestes de secours sont réalisés vite, plus les chances de survie pour la victime vont augmenter".

En service civique à la Croix Rouge de Haute-Garonne, Jean-Baptiste est notamment chargé de ces ateliers. Le tout jeune majeur fait la chasse aux idées reçues : "par exemple, l'utilisation du défibrillateur, certains pensent que ça remplace le massage cardiaque ou que c'est réservé aux professionnels, c'est faux, on essaie de briser ça. Indirectement, grâce à ça, on sauve aussi des vies. Donc franchement, c'est un plaisir."

Si vous n'êtes pas sur place mais que vous êtes intéressé par cette formation, notez bien la prochaine opération de la Croix Rouge : le 10 septembre, pour la Journée Mondiale des Premiers Secours.