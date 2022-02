"Ceci n'est pas un logement" : une campagne d'affichage contre l'habitat indigne en Seine-St-Denis

Un mur blanc couvert de moisissures et par dessus cette inscription : "Ceci n'est pas un logement", c'est l'un des deux visuels qui s'affichent ces jours-ci dans les bâtiments publics, aux arrêts de bus et dans certains supermarchés de Seine-St-Denis dans le cadre d'une campagne initiée par la préfecture du département. On estime que 15% du parc locatif privé séquano-dionysien est concerné, ce qui représente 28.000 logements et 80.000 personnes. La campagne vise à la fois les locataires et les propriétaires. Les premiers, pour qu'ils sachent qu'ils seront protégés en cas de signalement. "Une obligation de relogement si nécessaire est prévue par la loi, insiste Clémence Choutet, sous-préfète en charge de la question. Les propriétaires, eux, ne sont pas forcément tous des marchands de sommeil. On veut les informer qu'il existe des aides pour se mettre aux normes".

Un doublement des signalements

"La lutte contre l'habitat indigne est une priorité pour l'action publique", souligne le préfet Jacques Witkowski. Dans ce domaine, l'action menée par les pouvoirs publics a donné quelques résultats l'an passé. En 2021, le nombre de signalements faits au guichet départemental unique a été multiplié par deux par rapport à l'année précédente pour atteindre un total de 1.449. Le nombre de procédures engagées par la préfecture a également doublé (756 au total). 12 millions d'euros y ont été consacrés. Un numéro de téléphone Info logement indigne a été mis en place. Il s'agit du 0806 706 806.