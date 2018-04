A 65 ans et après 37 ans d’exercice, Jean Marc Clément, médecin généraliste à Colombier Fontaine, aspire à une retraite méritée. En quête d'un successeur à qui il accepterait de céder gracieusement son cabinet médical, il a rédigé un petit poème tout en simplicité et sincérité.

Colombier-Fontaine, France

«Je n’ai pas vu le temps passer. Ça fait presque 37 années qu’à Colombier, je prends mon pied… » Jean-Marc Clément, médecin généraliste à Colombier Fontaine (Doubs) a choisi la poésie pour tenter d'attirer l'attention sur son cabinet médical, promis à une fermeture certaine s'il ne trouve pas de successeur. Le "docteur" redoute de laisser ses quelques 3000 patients sans solution en juin prochain, lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, à l'âge de 65 ans. "J'ai un peu l'impression d'abandonner le navire et laisser une quantité de personnes sur le carreau, sans prise en charge".

C'est la raison de ce texte dont sa fille Blandine lui a soufflé l'idée et qu'il a publié sur Facebook. "J'ai exercé, je dois l'avouer, le plus passionnant des métiers. Mais la retraite pointe son nez. Et le médecin est fatigué. Fin juin, je rends mon tablier. C'est gracieusement que je céderais mon cabinet que je regretterai".

Aujourd'hui, trois médecins exercent encore à Colombier Fontaine pour un bassin de 8000 habitants. Deux d'entre eux partent à la retraite en juin prochain. Il ne restera donc plus qu'un seul médecin dans la commune. Alors certes, il y a un projet de maison médicale qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines, portée par les élus locaux, avec l'aide de la sous préfecture. Cette maison médicale s'installera dans les locaux de l'ex communauté de communes des Trois Cantons. Mais faute de médecins (ou avec un unique médecin), cette maison médicale n'apportera pas de solution.