Cédric Herrou, l'agriculteur arrêté pour avoir fait passer plus de 250 migrants la frontière franco-italienne était au cinéma "le Navire" ce dimanche à Valence. Quelques minutes avant la projection en avant-première de "Libre", un film retraçant son action militante, le militant Cédric Herrou a été enfariné par des militants d'extrême droite.

Le directeur du cinéma s'est interposé. Cyril Désiré est aller porté plainte ce lundi matin. Malgré tout, la séance s'est très bien déroulée.

"Il y a deux personnes qui ont lancé de la farine, et autour un groupe de six ou huit personnes pour provoquer. C'est la première fois que cela nous arrive. On se dit que c'est dommage d'être en France. On aurait préféré qu'ils prennent un billet et qu'ils viennent discuter de leurs idées. On est un lieu d'échange, de discussion et de rencontre." Cyril Désiré.