Ceinture noire et comptes dans le rouge : où va l'US Orléans Loiret Judo Ju-jitsu ?

Soufiane Sankhon ne sera pas le prochain président de l’US Orléans Loiret Judo Ju-jitsu, pas tout de suite en tout cas. Une assemblée générale extraordinaire du club, qui devait préparer le terrain à la candidature du champion de karaté et ex-adjoint aux sports de la Ville d’Orléans, a été annulée. Le prestigieux club de judo de la Métropole connait par ailleurs de sérieuses difficultés financières. Derrière ces déboires plane l'ombre de la mairie d'Orléans.

Assemblée extraordinaire annulée

C'est par un mail, envoyé la semaine dernière, que les adhérents du club de l'USO Judo ont été prévenu de l’annulation d'une assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir ce 15 novembre. Le courriel précise que cette annulation a été prise à la demande de la mairie d’Orléans. L’assemblée prévoyait notamment une modification des statuts afin de permettre à Soufiane Sankhon de se présenter à la présidence. Déjà membre du comité directeur, Soufiane Sankhon a confirmé à France Bleu Orléans son intention de briguer le poste. Mais pour cela il faut être ceinture noire de judo et ce n’est pas le cas de l’ancien champion de karaté. La Ville a-t-elle vu d’un mauvais œil la candidature de l’ex-adjoint aux sports et soutien de l’ancien maire d’Orléans, Olivier Carré ? Dans les rangs de majorité actuelle, on dit ne pas avoir été mis au courant de cette candidature, un secret pourtant de polichinelle dans le landernau du sport orléanais.

30 000 euros de pertes par an lors des cinq dernières saisons

En ce qui concerne les finances du club, la mairie est en revanche plus loquace sur le sujet. Le 10 novembre lors du dernier conseil municipal, Michel Martin a fait état d'une situation financière "dégradée" à l'USO Judo. Selon l'adjoint aux finances de la Ville, le club a enregistré des pertes de "l'ordre de 30 000 euros par an lors de ces cinq dernières saisons et il n'a quasiment plus de fonds propres pour faire face". Michel Martin tire la sonnette d’alarme et indique "on ne peut pas avoir un déficit annuel qui chaque année se perpétue, il faut réagir, il faut redresser la situation". Michel Martin ajoute "le judo qui obtient sur toutes ces années un peu plus de 300 000 euros de subvention de la Ville doit équilibrer ses comptes, avoir une gestion plus rigoureuse". La tâche revient à Maëlle Di Cintio. La Mosellane, quadruple championne de France en moins de 63Kg, licenciée à l'USO Judo, avait pris l'été dernier la présidence du club. Un intérim qui va finalement durer.