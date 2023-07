"Cela se remplit de plus en plus" : les touristes arrivent doucement dans ce camping de Villandraut

Au camping municipal de Villandraut, on peut louer un mobil-home, une tente aménagée, ou encore un emplacement avec ou sans électricité. Les allées commencent à se remplir ce samedi 8 juillet, avec le début des vacances scolaires. Bison futé voyait rouge dans le sens des départs en région parisienne et orange pour le reste de la France. Plusieurs arrivées sont prévues en fin de journée. Devant la caravane de ses grands-parents, Jules joue avec une voiture télécommandée. "On va aller faire un peu les magasins ensuite puis on ira à la piscine", s'exclame sa sœur Camille en pleine partie de cartes avec Michelle, sa grand-mère. "On les gâte bien sûr", continue la retraitée.

Jules et Camille passent quelques jours en caravane avec leurs grands-parents. © Radio France - Raphaël Aubry

A quelques mètres, Marie a planté sa tente pour le week-end. Elle partage un repas avec des voisines du camping. Toutes les quatre participent au festival de musique Les Nuits atypiques, organisé sur la commune. "C'est un long week-end de détente, on décroche. Un autre monde, un autre temps, on mange à n'importe quelle heure et on discute avec des gens qu'on ne connaît pas", sourit cette enseignante tout juste en vacances.

Le gros de la saison à partir du 14 juillet

Le camping n'est pas plein en ce début de mois de juillet, mais les gérants sont confiants pour la saison. La moitié des emplacements sont encore libres. Ici, les touristes s'arrêtent en général pour quelques jours. "Cela se remplit de plus en plus, explique Gini Chaparro, qui a repris avec son mari la gérance cette année. On voit que les tendances des familles ont changé un petit peu. Il y a beaucoup de réservations de dernière minute. Pour août, on est bien remplis déjà, mais pour juillet c'est vrai que c'est beaucoup de dernière minute." Dans cet établissement, la saison va surtout commencer le weekend du 14 juillet.

Gini et Kévin ont repris la gérance du camping municipal de Villandraut début janvier. © Radio France - Raphaël Aubry

La fréquentation actuelle permet donc de profiter dans le calme de la piscine, près de la réception. En espérant échapper aux incendies cette année en Gironde. L'été dernier, le camping municipal de Villandraut avait été évacué quelques jours par sécurité.