"Cela va prendre beaucoup de temps pour réhabiliter les immeubles à Marseille" dit Julien Denormandie

Un an après le drame de la rue d'Aubagne près de 300 personnes délogées vivent toujours à l'hôtel et certaines ne pourront certainement jamais regagner leur logement. Après l'effondrement des immeubles plus de 3000 personnes ont été évacuées de leur habitation mais d'après la fondation Abbé Pierre aujourd'hui 100 000 marseillais vivent dans 40 000 taudis, un chiffre que ne conteste pas le ministre du logement Julien Denormandie.

C'est tout à fait possible. C'est un fléau cet habitat indigne à Marseille et c'est pour ça que nous prenons des mesures pour y remédier

Et parmi les mesures justement le ministre annonce la création d'une société de réhabilitation de l'habitat.

Cette société aura pour mission d'identifier les logements insalubres, elle les rachètera, elle les remettra en état pour enfin les remettre sur le marché

Et le ministre utilise des mots forts il parle de "reconstruire" Marseille. Marseille la 2ème ville de France. Depuis le drame 320 arrêtés de péril ont été pris et ce sont ces logements qu'il va falloir réhabiliter.

Une enveloppe de 200 millions d'euros a été débloquée pour faire face à la crise, l'association "Marseille en colère" réclame des milliards.