La presse gratuite locale s'est beaucoup développée ces dernières années en France, mais un créneau a été jusqu'ici quasiment ignoré : les journaux gratuits pour enfants, à l'exception notable du magazine "Nine" à Montpellier. C'est dire l'originalité du nouveau titre qui sera lancé ce samedi 10 mars à Orléans : "Céleste et Lulu".

Le premier numéro de Céleste et Lulu a été tiré à 10 000 exemplaires. © Radio France - François Guéroult

"Nous sommes deux rédacteurs passionnés par l'écriture d'histoires pour les enfants, raconte Mélanie Potau, cofondatrice du magazine, et on avait envie de partager nos histoires avec le plus d'enfants possibles." Ainsi est né "Céleste et Lulu", les deux héros habitent la métropole orléanaise et "c'est un élément essentiel, souligne Mélanie Potau, on va montrer aux enfants de la métropole orléanaise que leur lieu de vie est le théâtre d'histoires, avec la découverte de leur environnement et de leur patrimoine historique et culturel." Au menu : des récits illustrés, des bandes dessinées, des jeux, un agenda... "On s'adresse aux enfants des maternelles et élémentaires, sans tranche d'âges définie, car on estime qu'il y a plusieurs niveaux de lectures." Dans le magazine, tout est local : les auteurs, les illustrateurs, les annonceurs, l'imprimeur...

Distribution samedi 10 mars en centre-ville d'Orléans

Il s'agit donc d'un magazine gratuit, financé par la publicité : l'idée est aussi d'offrir un journal aux enfants, quels que soient leurs origines et leurs situations sociales. "Les abonnements à la presse payante pour enfants sont chers, surtout quand on a plusieurs enfants, relève Mélanie Potau, on souhaite vraiment amener la lecture à tous les enfants, les familiariser avec la lecture dès le plus jeune âge, que la lecture devienne pour eux une envie au quotidien, un plaisir."

"Céleste et Lulu" est un mensuel, le premier numéro compte 20 pages et a été tiré à 10 000 exemplaires. Pour le lancement, les créateurs du journal iront à la rencontre des lecteurs pour distribuer le premier numéro, ce samedi 10 mars, de 11h à 12h30 et de 14h à 17h place du Martroi et place de la Loire. Par la suite, on trouvera le magazine dans des points de dépôts, les lieux fréquentés par les enfants seront privilégiés (médiathèques, librairies, cinémas, piscines, etc).

L'interview complète de Mélanie Potau est à retrouver ici :