Céline Luchilo, élève au lycée hôtelier de Morlaàs en finale du championnat de France du dessert

Une élève du lycée hôtelier à Morlaas fait partie des huit finalistes juniors pour le championnat de France du dessert. Elle s'appelle Céline Luchilo et a 21 ans. Au collège, elle pensait devenir opticienne mais c'est finalement vers la cuisine et la pâtisserie que la jeune fille s'est dirigée. Aujourd'hui, elle est élève au lycée hôtelier Haute-Vue de Morlaàs. Cette année 2020-2021 aura été marquée par la préparation de ce concours avec l'aide précieuse de son professeur de pâtisserie, Raphaël Boutter.

La finale se tient le mardi 5 octobre à 12h15 près de Rouen, à Canteleu. Ce sont les huit meilleurs élèves de France qui ont remporté au préalable les épreuves régionales qui se rencontrent enfin. Ils ont 4h et demie pour "sortir un dessert", et peut-être décrocher le titre de champion de France du dessert. Céline Luchilo travaille actuellement dans un restaurant sur la côte Atlantique, à Urrugne. Entre deux services, elle explique que pour la finale, elle va préparer un dessert qui doit respecter le thème de l'éco-responsabilité. Elle a donc choisi de "ne pas utiliser de poche à douille mais des pipettes qui peuvent être réutilisées" et d'apporter un "moule en inox" créé spécialement pour l'occasion pour également resservir et ne pas être jeté après usage.

