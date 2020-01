Cenon : des militants d'Extinction Rébellion installent illégalement leur maison de l'écologie

Cenon, France

L'association Extinction Rebellion a ouvert un squat à Cenon ce weekend. Les militants écologistes, qui prônent la désobéissance civile comme moyen d'action, ont investit les anciens bâtiments de l'AGIMC (Association girondine des infirmes moteurs cérébraux), rue Gallieni.

Les locaux appartient à la mairie de Cenon et étaient inoccupés depuis près d'un an. Les militants squatteurs annoncent leur volonté de transformer le lieu en "Maison de l'écologie et des résistances". "Un lieu de débats et d'initiatives ouvert à tous" explique Lou, l'une des squatteuses.

Ce lieu va servir de point de rencontre à plusieurs collectifs. On va aussi accueillir des personnes en situation de précarité.

- Lou

Une des squatteuses © Radio France - Stéphane Hiscock

Le maire de Cenon Jean-François Egron a dénoncé ce dimanche une occupation illégale. Il va porter plainte dès lundi matin. Dans ce bâtiment la mairie a prévu de d'installer sa future école de musique.

