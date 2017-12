Cenon, France

Depuis le mois d'octobre cela fait neuf fois qu'une partie du réseau de chauffage de Cenon est tombé en panne. Des pannes qui concernent l'habitat social et les écoles de la ville. Le chauffage de ces structures est alimenté par l'usine d'incinération des déchets de Cenon. Inquiet, le maire, Jean-François Egron, a alerté par courrier Bordeaux Métropole ainsi que le directeur de l'usine d'incinération.

Le réseau de chauffage de Cenon est vieillissant", Jean-François Egron, maire de la ville

L'élu s'inquiète notamment de la qualité du réseau de chaleur qui date des années 60 : "Je pense que le réseau a des défaillances. On sait que certaines portions sont vieillissantes. Il faudrait analyser tout ça en profondeur. _La fréquence de ces pannes indique bien que quelque chose ne va pas_. Il faut rapidement trouver une solution pour la situation soit régularisée, car aujourd'hui les conséquences sont extrêmement néfastes et préoccupantes."

Entre 13 et 14 degrés dans les appartements

A la résidence La Saraillère 2, ce problème de chauffage est bien connu. Les locataires sont des habitués des coups de froid. Cela fait dix ans que Marie, 67 ans, habite dans l'immeuble : "_Une année, nous sommes restés trois semaines sans chauffage_, alors je me couvre, je mets des grosses chaussettes, un pyjama et je reste souvent sous ma couette." Pour cette locataire, c'est devenu une habitude : surveiller le thermomètre. "Là le chauffage fonctionne, il fait 18 degrés, mais parfois ça ne dépasse par les 13 14." Cette année, Marie a même vu certains de ses voisins déserter l'immeuble glacial : "J'ai une voisine qui habite au 14ème étage, là elle est partie trois semaines vivre chez sa fille. Avec le froid, elle ne supportait plus de rester dans son appartement."

La rédaction de France Bleu Gironde n'a pas réussie à joindre le bailleur social, ni Veolia qui gère l'usine d'incinération, ni Dalkia qui exploite le réseau de chauffage.