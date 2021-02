Cent nouveaux "points conseil budget" labellisés en 2021 pour lutter contre le surendettement

En pleine crise sanitaire et économique, le gouvernement va labelliser cent nouveaux "Points conseil budget" d'ici la rentrée 2021 annonce Marine Jeantet, la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté dans le Parisien/Aurjourd'hui en France.

Qu’est-ce qu’un point conseil budget ?

Les points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil gratuites (associations, centres communaux d’action sociale ou centres sociaux..) destinées à accompagner toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement. Le personnel sur place est formé par la Banque de France. Il aide à former les plus fragiles à faire leur compte, mais également dans leurs démarches pour obtenir des aides sociales, une formation professionnelle ou monter un dossier de surendettement. Ils pourront négocier un échelonnement de la dette aux services des impôts, des banques ou des organismes de crédits à la consommation.

500 points conseil d'ici fin 2021

Emmanuel Macron avait annoncé dans son plan pauvreté en septembre 2018 l'ouverture de ces centres "Conseil budget". Il en existe désormais 400 dans toute la France. Les 150 premiers ont été labellisées dès 2019. Et une centaine seront labellisés en 2021, ce qui portera leur nombre à 500 d'ici la fin de l'année. Chaque point conseil budget est subventionné à hauteur de 15.000 euros par an, pour une enveloppe totale de 6 millions d’euros. L'appel à manifestation pour les nouvelles labellisations devrait être lancé au printemps, pour une mise en place effective à la rentrée.

Trouvez le Point Conseil Budget le plus proche de chez vous sur la carte