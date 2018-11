Comme le révèle ce vendredi soir Le Figaro, le chef de l'État, Emmanuel Macron, devrait profiter des célébrations du Centenaire de la Première guerre mondiale et de sa venue aux Épargnes, dans la Meuse près de Verdun, pour annoncer l'entrée de l'écrivain Maurice Genevoix. Selon le quotidien, l'Élysée promet de faire "un geste fort".

à lire Centenaire de la Première Guerre mondiale : Emmanuel Macron parcourt les territoires meurtris par le conflit

Hommage à un auteur de la mémoire de 14-18

Blessé lors de la Grande guerre dans la Meuse et animé par la volonté de témoigner de ce qu'il a vu et vécu, Maurice Genevoix, décédé en 1980, a été l'une des plumes de la mémoire de 14-18, à travers une cinquantaine d'ouvrages. On retiendra évidemment "Ceux de 14", recueil de récits de guerre.

"Ma réaction est une très grande émotion" réagit Julien Larere-Genevoix, le petit fils de l'écrivain au téléphone de France Bleu Orléans. "L'idée avait été initiée par ma mère, Sylvie Genevoix qui est décédée en 2012. Au moment où elle est partie, je me suis engagé auprès d'elle d'essayer de continuer ce qu'elle avait commencé pour que l'oeuvre de Maurice Genevoix ne soit pas oubliée".

Heureux et ému que son grand-père soit reconnu comme "grand témoin" de la Première guerre mondiale, Julien Larere-Genevoix estime que c'est "Ceux de 14 et la littérature qui entrent au Panthéon".

Une idée déjà évoquée plusieurs fois

Avant Emmanuel Macron, d'autres avaient envisagé l'entrée de Maurice Genevoix au Panthéon et notamment Nicolas Sarkozy. En février 2012, un rapport sur le Centenaire de la Grande guerre avait justement préconisé cette entrée. Une source élyséenne citée par Le Figaro explique par ailleurs que l'écrivain est "l'un des auteurs favoris du chef de l'État", découvert "jeune grâce à sa grand-mère".

Comme l'avait constaté un journaliste de France Bleu lundi soir à Paris, les époux Macron se sont rendus au Panthéon pour une visite en marge de l'inauguration de l'exposition, Georges Clémenceau.