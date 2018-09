Emmanuel Macron va bien venir dans le Grand Est pour les commémorations du centenaire de l’armistice 1918. Le chef de l’Etat viendra notamment à Reims et à Charleville-Mézières.

Grand Est, France

Un itinéraire sur les différents champs de bataille de la Grande Guerre : à l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, Emmanuel Macron va venir dans dix départements du Grand Est et des Hauts-de-France, du 4 au 9 novembre prochain. Les grandes lignes du programme ont été dévoilées ce mardi.

Le parcours d'Emmanuel Macron - Capture d'écran

Le Président de la République va se rendre à Reims et à Charleville-Mézières. Dans la Meuse, il se rendra sur le champ de bataille de Verdun et aux Eparges. Toujours pour le Grand Est, Emmanuel Macron ira en Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson, à Morhange, en Moselle, et à Strasbourg.

Coté Hauts-de-France, Emmanuel Macron fera étape à Rozoy-sur-Serre et la Flamengrie, dans l’Aisne, à Albert et Péronne, dans la Somme. Pour le Nord, ce sera à Maubeuge, pour le Pas-de-Calais à Lens et à la nécropole nationale de Notre Dame de Lorette. Les dates précises de ces déplacements n’ont pas été communiquées.