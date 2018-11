Emmanuel Macron entame à partir de ce dimanche 4 novembre à Strasbourg un long déplacement dans les départements du Grand Est et des Hauts-de-France à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Un des objectifs de ce déplacement marathon du chef de l'Etat : reconquérir les élus locaux.

Après un coup de fatigue, un déplacement marathon. Emmanuel Macron a fait avancer le Conseil des ministres cette semaine pour pouvoir "souffler" avant un long déplacement de six jours dans l'est et le nord de la France à l'occasion des commémorations du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918.

L'occasion également pour le chef de l'Etat de restaurer la confiance avec les élus locaux, après des mois de brouille. Mais ces derniers attendent des engagements concrets de l'exécutif à l'approche des congrès des grandes associations d'élus. Dans son intervention télévisée du 16 octobre, le président de la République avait même rendu un hommage appuyé aux maires, "premiers porteurs de la République au quotidien".

à lire Le programme du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 dévoilé

Itinérance mémorielle et régionale dans onze départements

Les sujets de tension ne manquent pas comme la suppression de la taxe d'habitation mais aussi les discussions avec les départements sur la compensation par l'Etat du financement du Revenu de solidarité active (RSA), ainsi que sur celle de l'accueil des migrants mineurs non accompagnés (MNA).

Emmanuel Macron se rendra dans les départements de l'est et le nord de France à travers une quinzaine de villes à partir du dimanche 4 novembre à Strasbourg, en passant ensuite notamment par Verdun, Reims, Lens, Péronne et Compiègne avant de revenir à Paris le dimanche suivant pour les commémorations du 11 novembre.

Une "itinérance" mémorielle et régionale durant laquelle le président de la République exprimera "l'attention particulière qu'il porte aux territoires". Il arrivera, selon l'Elysée, avec des réponses aux doléances des territoires sur les problèmes locaux.

Le programme du déplacement d'Emmanuel Macron du 4 au 11 novembre

Dimanche 4 novembre : Strasbourg (Bas-Rhin)

Lundi 5 novembre : Morhange (Moselle) et Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)

Mardi 6 novembre : Les Eparges et Verdun (Meuse) et Reims (Marne)

Mercredi 7 novembre : Charleville-Mézières (Ardennes) et Rozoy-sur-Serre (Aisne)

Jeudi 8 novembre : Feignies et Maubeuge (Nord) et Notre-Dame-de-Lorette et Arras (Pas-de-Calais)

Vendredi 9 novembre : Lens (Pas-de-Calais) et Albert et Péronne (Somme)

Samedi 10 novembre : Compiègne (Oise)

Dimanche 11 novembre : Paris