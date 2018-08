Amiens, France

« Mes parents habitent à côté, j’ai entendu la musique alors je suis venue », raconte Amandine, qui vit dans le Var. Elle observe avec appréciation la cinquantaine de soldats britanniques, très droits, qui marchent en rythme dans la chaleur étouffante. « Ils ont du courage », ajoute Amandine dans un sourire.

D’autres, comme Frédérique, ne pourront pas venir le jour de la cérémonie. Mais la bataille d’Amiens a un écho particulier pour eux. « Nous avons perdu des membres de notre famille, explique la retraitée. Certains sont enterrés ici, alors je trouve cette cérémonie très touchante. On dit souvent « plus jamais ça » et c’est ce qui ressort de cette journée. »

Si les militaires qui font la répétition sont les mêmes que ceux qui défileront le jour J, ce sont des figurants qui jouent les rôles du Prince William, de la Première ministre britannique Theresa May et de la ministre française des Armées Laurence Parly. Ils serrent les mains des officiels et des militaires, sous l’œil amusé de Matthew Frost, capitaine de l’armée britannique.

C’est mon unité que vous voyez-là. Nous répétons depuis quelques semaines. C’est un honneur pour nous d’être ici, surtout que nous sommes sur le point d’être déployés en Afghanistan, alors cette cérémonie de souvenir, ça nous fait nous sentir appréciés, estimés.

Le militaire dit avoir hâte de voir le Prince William, devant les troupes. Un signe de respect et de soutien, analyse-t-il.

Les répétitions pour le centenaire de la bataille d'Amiens. © Radio France - Lisa Melia

Le parvis de la cathédrale bouclé

Dès 7h du matin, les alentours de la cathédrale d’Amiens seront complètement bloqués, le temps de réaliser les opérations de déminage. Les vérifications devraient durer jusqu’à 10h, voire 11h du matin.

C’est à ce moment-là que les accès seront de nouveau ouverts, d’abord aux participants et aux organisateurs. Les spectateurs, eux, sont invités à se présenter le plus tôt possible : ceux qui suivront la cérémonie depuis le parvis ont jusqu’à 14h pour s’installer, en passant par la rue Dusevel, tandis que ceux qui ont une invitation pour entrer dans la cathédrale devront passer de l’autre côté du parvis, vers la rue André. Ces derniers sont invités à se présenter avant 13h30, ensuite la place sera préparée pour le passage des militaires.

Des casquettes et des bouteilles d’eau seront distribuées aux spectateurs sur le parvis, pour prévenir les risques de coups de chaleur, même si le SAMU sera présent sur place. En revanche, gros appareils photos et bouteilles d’eau d’un litre ne seront pas autorisés : tout ce qui peut servir de projectile est prohibé, seuls les appareils très compacts et les petites bouteilles passeront les contrôles.