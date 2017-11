Centenaire de la guerre 14-18 : les présidents français et allemand inaugurent l'historial du Hartmannswillerkopf

Symbole de la paix et de la réconciliation franco-allemande, l'historial du Hartmannswillerkopf sera inauguré vendredi 10 novembre 2017 par Emmanuel Macron, président de la République et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier.

Ce vendredi 10 novembre 2017, le président de la République Emmanuel Macron et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier se retrouvent au Hartmannswillerkopf dans le Haut-Rhin pour inaugurer le premier historial franco-allemand qui a ouvert au public cet été.

Le Hartmannswillerkopf ou Vieil Armand est l'un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre en France. Surnommée "la mangeuse d'hommes", cette montagne du massif des Vosges a été le théâtre de combats féroces, entre 1914 et 1916. Les historiens estiment que 7.000 soldats y ont été tués. Elle est aujourd'hui devenue un symbole de la réconciliation franco-allemande.

Ce vendredi, les présidents français et allemand sont attendus à 14h sur le site. Ils visiteront la crypte du Hartmannswillerkopf, rencontreront des élèves des lycées Amélie Zurcher de Wittelsheim, Jean-Henri Lambert de Mulhouse, du lycée franco-allemand de Fribourg et du lycée Théodore Deck de Guebwiller. Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier s'exprimeront vers 16h pour clore cette cérémonie.

Il y a trois ans déjà, François Hollande et son homologue allemand Joachim Gauck avait posé la première pierre de cet historial.