Centenaire de la mort de Gustave Eiffel : à Bordeaux, l'avenir de son premier ouvrage toujours en suspens

C'est un serpent de mer vieux de 15 ans. La passerelle Saint-Jean de Bordeaux , premier ouvrage majeur de Gustave Eiffel dont on commémore le centenaire de la disparition en 2023, attend toujours d'être réaménagée. Inauguré en 1860, ce pont ferroviaire également appelé "passerelle Eiffel" a été abandonné en 2008 suite à la mise en service d'un autre viaduc au-dessus de la Garonne, adapté au passage des TGV .

ⓘ Publicité

Sauvé de la démolition avant d'être inscrit aux Monuments historiques de France en 2010, l'ouvrage a fait l'objet de plusieurs projets de réaménagement . Mais le compromis de vente, signé en juillet 2014 pour 1 euro symbolique entre son actuel propriétaire SNCF Réseau et Bordeaux métropole, n'a toujours pas été acté. La compagnie ferroviaire, qui déplore des "discussions au point mort" avec la collectivité, rappelle qu'elle n'a plus d'utilité à conserver la passerelle puisque plus aucun train n'y circule.

Vendue 1 euro symbolique

De son côté, Bordeaux métropole explique "avoir attendu la fin des travaux de réhabilitation" assurés par SNCF Réseau - 4,8 millions d'euros de peinture et de changement de pièces métalliques - avant de se pencher à nouveau sur le dossier. La collectivité précise également se "concentrer sur le pont Simone Veil", dont l'inauguration est prévue en 2024 , "ainsi que sur les travaux de réhabilitation du pont Saint-Jean". Mais "des discussions vont bientôt être engagées", normalement fin 2023, "pour établir une convention de cession de l’ouvrage" assure encore Bordeaux métropole.

Une fois la "passerelle Eiffel" détenue par la collectivité, "des études seront lancées pour définir un projet" poursuit la métropole, notamment avec Bordeaux Euratlantique . "Si c'est un projet purement public de franchissement de la Garonne, nous accompagnerons Bordeaux métropole sur les accroches", c'est-à-dire "sur la mise en accessibilité aux quais", explique la directrice générale de l'établissement public d'aménagement Valérie Lasek . "Si c'est un projet plus complexe" comme celui évoqué il y a quelques années de mettre en place un pont habité "qui n'a pas vu le jour, on s'adaptera". "On aurait souhaité profiter de l'année 2023, qui est particulière avec le centenaire de la mort de Gustave Eiffel... mais aujourd'hui, il n'y a pas de projet que l'on pourrait annoncer", conclut Valérie Lasek.

Piste cyclable ou pont habité ?

En attendant, Bordeaux Euratlantique poursuit les discussions avec les parties prenantes du dossier, et notamment l'association "Sauvons la passerelle". Sa présidente et arrière-arrière-arrière petite fille de l'ingénieur, Myriam Larnaudie-Eiffel , rappelle que l'ouvrage a dans un premier temps été destiné à "de la circulation douce, c'est-à-dire à une voie piétonne sur 450 mètres, du temps du maire Alain Juppé", mais qu'elle pourrait également être réaménagée en "pont habité, c'est-à-dire occupée par de l'artisanat, de toutes petites entreprises."

Et si Myriam Larnaudie-Eiffel assure "avoir toujours eu un bon dialogue avec chacune des collectivités territoriales" concernées par la passerelle, elle insiste sur le fait qu'il est "absolument indispensable de permettre aux Bordelais de profiter de cet espace inédit. Je crois qu'il faut qu'on ait tous conscience que c'est un patrimoine regardé dans le monde entier, parce que c'est le premier ouvrage auquel Eiffel a participé de façon significative."

Quant à la mairie de Bordeaux , non-décisionnaire dans ce dossier, elle rappelle que la "passerelle Eiffel" est "un ouvrage patrimonial emblématique de notre ville, auquel les Bordelais sont très attachés" et souhaite lui "redonner une fonction, un usage, en prenant en compte sa valeur historique et patrimoniale mais également les contraintes techniques et de sécurité inhérentes à ce type d'ouvrage."